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33 milyon euroluk yıldız 1. Lig'e transfer oldu! Resmen açıklandı...

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#TRANSFER#Karagümrük#Andre Gray
33 milyon euroluk yıldız 1. Lige transfer oldu Resmen açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 16:18

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Jamaikalı futbolcu Andre Gray’i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trendyol 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı santrfor Andre Gray’i renklerine bağladığını duyurdu.

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Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Jamaikalı forvet Andre Gray’i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray’e hoş geldin diyor, Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE TOPLAM 33 MİLYON EURO ÖDENDİ

2015 senesinde Burnley, Brentford'dan 12.4 milyon euro karşışığında Gray'i transfer etmişti. Watford, 2017 yılında Burnley'e 20.4 milyon euro bonservis ödeyerek Gray'i kadrosuna katmıştı. Gray için kariyeri boyunca toplamda 33.4 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

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33 milyon euroluk yıldız 1. Lige transfer oldu Resmen açıklandı...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son olarak İngiltere Championship takımlarından Plymouth Argyle forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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#TRANSFER#Karagümrük#Andre Gray

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