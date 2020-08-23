32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarışa bin 765 sporcu katıldı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un spor yoluyla tanıtımı ile turizmine büyük katkı sunan yarış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Organizasyonda ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alındı.

Yarışmacılar, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında başlangıç noktasına 3 ayrı gemiyle taşındı. Yüzücüler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Kanlıca İskelesi'nde yarışa başlayan sporcular, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda organizasyonu tamamladı.

Yarışı kadınlarda 47 dakika 52 saniyelik derecesiyle Hilal Zeynep Saraç ilk sırada tamamladı. Ilgın Çelik 48 dakika 13 saniyelik süresiyle ikinci, Sudenaz Çakmak ise 48 dakika 46 saniye ile üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Atahan Kireşçi, 46 dakika 20 saniyelik süresiyle ikinciliği, Atakan Malgil ise 47 dakika 31 saniye ile üçüncülüğü elde etti.