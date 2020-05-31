31.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Futbolda Almanya Bundesliga başta olmak üzere Güney Kore K-Lig 1, Almanya 2. Bundesliga hatta Masa Tenisi maçları bile CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13:00 GK1 Incheon United FC - Pohang Steelers
14:30 AL2 Dynamo Dresden - Stuttgart
14:30 AL2 Hamburg - Wehen Wiesbaden
14:30 AL2 Heidenheim - Erzgebirge Aue
16:30 AL1 Monchengladbach - Union Berlin
17:00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:00 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey
17:00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey
17:30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
17:30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
17:30 LP Tukh, Igor - Klimentev, Vladimir
19:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy
19:00 LP Ogay, Sergey - Nemashkalo, Vladimir
19:00 AL1 Paderborn - B. Dortmund
19:30 LP Molodtsov, Denis - Ilyukhin, Evgeniy
20:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie
21:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy
Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Leverkusen'in kazandığı haftada M'Gladbach hata yapmamalı, rakibi Union Berlin olacak!
Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Türk Derbisi'nde Schalke'ye karşı kazanan Düsseldorf, Bayern'e farklı kaybedip eski görüntüsüne geri döndü. Haaland'ın sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı maçta Paderborn, Dortmund'a engel olabilecek mi?
Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...
Bielefeld, Holstein Kiel karşısında hata yapmadı. Stuttgart ve Hamburg "artık" kazanabilecek mi?
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...
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