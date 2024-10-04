'300 milyon euroluk takım sadece orta yaptı'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın, as takımıyla çıktığı maçta UEFA Avrupa Ligi’nin en mütevazı takımı RFS (Rigas Skola) karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalması, dünya medyasında da büyük şaşkınlık yarattı. Karşılaşma ile ilgili yapılan yorumlarda, kadrosunda Mauro İcardi, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Gabriel Sara gibi yıldızlar bulunan 288 milyon Euro’luk sarı kırmızılı takımın, toplam değeri sadece 9.4 milyon Euro olan Letonya ekibi ile berabere kalmasının, Kupa-2’de gecenin en büyük sürprizlerinden biri olduğu ifade edildi. Dünya medyasının maçla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

RFS tarihi bir beraberlik aldı

LETONYA: LSM.LV: RFS, yaklaşık 300 milyon Euro değerindeki Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen, karakterini ortaya koyarak geri döndü ve ilk puanını aldı. Maçın sonlarında Türk baskısı arttıkça zaman çok yavaş ilerledi, ancak başarısız ortalar yapmaktan başka bir şey yapamadılar. RFS maça tutundu ve skor tabelası 2-2 gibi inanılmaz bir skoru gösterdi.

Haberin Devamı

APOLLO.LV: Letonya şampiyonu Rigas Skola, Türk devi Galatasaray karşısında iki gol atarak beklenmedik bir beraberlik elde etti.

JAUNS.LV: Muhteşem! RFS, Türk seyircileri susturarak tarihi bir beraberlik kazandı.

Buruk'un ekibi Riga'da kabus gördü

iSPANYA: AS: Galatasaray, Letonya’da kâbusu yaşadı. Okan Buruk’un takımı 38. dakikada 2-0 öne geçti ancak Davinson ile aynı değerde bir takım tarafından beraberliğe mahkûm edildi.

ALMANYA: KiCKER: Galatasaray’da suratlar asık. Türkiye şampiyonu, sezonun ikinci Avrupa Ligi karşılaşmasında 2-0’lık hak edilmiş üstünlük sayesinde kesin galip gibi görünüyordu, ancak Boğaz’a bagajlarında 2-2’lik yetersiz bir sonuçla dönmek zorunda kaldılar.

Bild: Galatasaray 2-0 öne geçtiği RFS deplasmanında 1 puanı zor kurtardı

Galatasaray beklenmeyeni yaşadı

KOLOMBiYA: FUTBOLRED: Çarpılmak! Başka anlamı yok. Uzak Letonya’nın mütevazı bir takımının Avrupa’nın en popüler kulüplerinden birinden puan almasının tam karşılığı bu. Sadece 15 yıl önce kulüpleşen bir futbol okulu olan RFS, Davinson’lu Galatasaray ile berabere kaldı.

Haberin Devamı

· iNGiLTERE: DAiLY MAiL: Galatasaray beklenmeyeni yaşadı. 2-0 öne geçtiği maçta rahat kazanması beklenirken, 2-2 berabere kaldı.

· iTALYA: LA GAZETTA DELLO SPORT: Galatasaray, Riga’da 2-0 öne geçti ancak daha sonra yakalandı ve 1 puanla yetindi.