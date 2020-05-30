30.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 GK1 Busan I Park - Suwon Samsung Bluewings

13:00 GK1 Gwangju FC - Ulsan Hora-I

14:00 AL2 Holstein Kiel - Arminia Bielefeld

14:00 AL2 Karlsruhe - Saint Pauli

14:00 AL2 Nürnberg - Bochum

14:00 AL2 Sandhausen - Hannover 96

16:30 AL1 Hertha Berlin - Augsburg

16:30 AL1 Mainz - Hoffenheim

16:30 AL1 Schalke 04 - Werder Bremen

16:30 AL1 Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

17:00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor

17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir

17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey

17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie

17:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel

17:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis

19:00 LP Matveev, Igor - Vladimirovich Vahnin, Geo

19:00 LP Novikov, Ilya - Ramenskiy, Igor

19:00 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey

19:30 AL1 Bayern Münih - F. Düsseldorf

19:30 LP Zhulyabin, Vladimir - Menshikov, Andrey

20:00 LP Pravednov, Andrey - Serebrennikov, Alexandr

20:00 LP Ramenskiy, Igor - Zhulyabin, Vladimir

20:30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor

20:30 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya

21:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

21:30 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg

21:30 LP Ramenskiy, Igor - Menshikov, Andrey

Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Leverkusen dün akşam kazanıp rahat nefes aldı, peki ya diğerleri buna nasıl tepki verecek?

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Son olarak Türk Derbisi'nde, Schalke'ye karşı gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Düsseldorf olmuştu...

Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Güney Kore'de zirve hedefindeki Ulsan, son sıradaki Gwangju'ya konuk olacak... Geçtiğimiz hafta sonu Stuttgart'ı deviren Holstein Kiel, bu sefer de 2. Bundesliga'nın zirvesindeki Bielefeld'e çelme takabilecek mi?

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