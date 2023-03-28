3 yılda sıfırdan Avrupa finaline! Antalya Konyaaltı Belediyespor, Avrupa Kupası’nda şampiyonluğa çok yakın

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3 yıl önce Süper Lig’e çıkan Antalya Konyaaltı Belediyespor tarihi bir başarıya imza atarak EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası’nda adını finale yazdırmayı başardı. Yarı finalde Antalya’daki ilk maçta MKS IUVENTA Michalovce 31-27 yenen temsilcimiz Slovakya’daki rövanşı 33-27 kaybetmesine rağmen finalde Club Balonmano Atletico Guardes ile eşleşti. 29-30 Nisan’daki ilk maçı İspanya’da rövanşı ise 6-7 Mayıs’ta Antalya’da oynayacak olan Mavi Kelebekler’de teknik direktör Birol Ünsal başarılarının sırrını HÜRRİYET’e anlattı.

KUPAYI iLK KEZ TÜRKiYE’YE GETiRMEYi ÇOK iSTiYORUZ

Konyaaltı Belediyesi olarak 3 sezon önce Rize Pazarspor’un yarışma hakkını alarak Süper Lig’de mücadele etmeye başladık. İlk yıl hedefimiz ligde kalabilmekti. Bunu gerçekleştirdik. Geçen yıl Avrupa kupalarına katılmak istiyorduk. Orada yer almak istiyorduk, onu da başardık. Ve bu yıl Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’na katılma hakkı kazandık. İlk turda Yunanistan, 2. turda Ukrayna, 3. turda ise Portekiz takımını ve sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u eleyerek yarı finale kaldık.

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SIKINTI OLACAĞINI BiLiYORDUK

Yarı finalde Slovakya’nın Michalovce takımıyla eşleştik. İlk maçımızı Antalya’da 7 sayı ile kazandık. İlk maçın Avrupa Kupaları’nda önemli olduğunun farkındaydık. Ama orada istediğimiz farkı açıkçası yakaladık gibi görüldü ama hentbolda 7 gol iyi bir avantaj değil! O endişeyle geldik. Tabii ki Avrupa’da bildiğimiz hakem oyunları, bize karşı yapılan bir takım sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorduk. O bilinçle geldik.

2. MAÇ RESMEN DAYAK YEDiK

Maça iyi başladık. Ama 2. yarı gerçekten hakemler devreye girdiler. Elenmemiz için ne gerekiyorsa yaptılar. Ama sporcularımız gerçekten yüreklerini ortaya koydular. Resmen savaşarak, dayak yiyerek 6 sayı ile yenildik. Ama turu kazandık. Öncelikle bize bu sevinci yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ayrıca Slovakya Konsolosumuz maça gelerek destek oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz.

YENi BiR KULÜP OLSAK DA ÇOK iYi YÖNETiLiYORUZ

Konyaaltı Belediyesi’nin sırtındaki yük çok ağır. Yeni bir kulüp olsa da hentbolda çok iyi yönetiliyor. Başkanımız Semih Esen’in desteği ile bu noktalara geldik. Başkanımız ve yöneticilerimize, Antalya’ya çok teşekkürler. Bu kupayı, hentbol tarihinde ilk kez Türkiye’ye getirmek istiyoruz. “

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BU KULÜP 1 FUTBOLCUNUN 10’DA 1 FiYATINA KURULDU

Konyaaltı Belediye ve Kulüp Başkanı Semih Esen koydukları hedeflerin çok üzerine çıktıklarını belirtirken şunları söyledi: “3 yıldır Süper Lig’de mücadele eden bir takım Mavi Kelebekler. Biz her sene için takıma, kendimize bir hedef koymuştuk. Fakat hem Birol hocamız hem de oyuncularımızın gayretleri ile her sene koyduğumuz hedeflerin üzerine çıktık. Bu sene Avrupa kupalarında oynamayı planlıyorduk. Tahmin ediyorum takımımız bu sene Avrupa Kupası’nı kazanarak hedefini aşmış olacak. Bizi, hepimizi Türkiye’yi mutlu edecek. İlk defa da Türkiye’mize hentbolda Avrupa Kupası gelecek.

RAKiPLERiN BÜTÇESi 5 KATIMIZ

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Türkiye’de hentbolda şampiyonluğa oynayan kulüplerimizin yarı bütçesine sahip bir takımız. Bir futbolcunun belki de 10’da biri fiyatına kuruldu bu takım. Süper Lig’de şampiyonluk iddiası olan takımların yarı maliyetine kuruldu Mavi Kelebekler! Avrupa’daki rakiplerimizin bütçesi ise bizden çok ama çok fazla. Rakiplerimizin bütçesi bizim neredeyse 5 katımız."

KONYAALTI MERKEZ OLACAK

Konyaaltı’nı hentbolda kuluçka merkezi yapmak istiyoruz. Sürdürülebilir başarı için tesisimizin olması çok önemli. Bu yıl için planlamıştık ama ekonomik şartlardan ötürü önümüzdeki seneye erteledik. Takımımızın hem idman yapacağı, hem de maçlarını oynayabileceği, hem de sporcuların konaklayabileceği sosyal tesisimizi inşallah önümüzdeki sene kuracağız.”

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FiNAL MAÇINDA BiZLERi YALNIZ BIRAKMAYIN

Ben final için herkesi Türkiye’de oynanacak maça davet ediyorum. Türkiye’nin çağdaş yüzünü temsil eden kadın Hentbol takımının Avrupa’da final oynaması tarihi bir öneme sahip. Bu kupa Türkiye için çok önemli. Bu tarihi maçta takımımızı ve bizi yalnız bırakmasınlar. Herkesi tribünde olmaya davet ediyorum.”