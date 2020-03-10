3 TL'lik iddaa kuponuyla 8 bin 756 TL kazandı! 90+2'de efsane kazanç...

Bu bir ilandır

Galatasaray 20 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirmiş ve sarı-kırmızılı ekibin kazanmasını kuponuna koyan bir Misli.com üyesi 22 bin 696 TL kazanmıştı!

O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

3 TL'LİK İDDAA KUPONUYLA 8 BİN 756 TL KAZANDI! HEM DE 90+2'DE...

Misli.com'da her gün ayrı bir başarı hikayesi yazılıyor, üye olmayan çok şey kaçırıyor!

4 maçlık iddaa kuponu oynayan ve sadece 3 TL yatıran bir Misli.com üyesi, Eibar'ın 90+2'de gelen golüyle 8 bin 756 TL kazandı!

VARAN 1 - 2,55! Hatayspor ile BB Erzurumspor, TFF 1. Lig'de üst lige çıkmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde... Kuponuna "beraberlik" koyan Misli.com üyesi 2,55 oranla kazandı!

VARAN 2 - 10,00! Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor de Süper Lig'e çıkmak için yoğun çaba içerisinde... 2-2 biten maça skor oynayan Misli.com üyesi 10,00 oranla kazandı!

VARAN 3 - bir 10,00 daha! Üst üste galibiyetlerle Süper Lig şampiyonluğunda en ciddi adaylardan biri haline gelen Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı önde kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda rakibine yakalandı ve son anlarda bir golü de iptal edildi. "İY2/MSX" oynayan Misli.com üyesi 10,00 oranla kazandı!

VARAN 4 - 12,00! Eibar, Municipal de Ipurua'da Mallorca'yı konuk etti. İlk yarıda Dani Vazquez'in ikinci yarıda Kubo'nun golleriyle 2-0 geriye düşen ev sahibi, 90+2'de Bigas ile skoru 2-1 yaptı ve maç da öyle sona erdi. Bu maça skor oynayan Misli.com üyesi de 12,00 oranla kazandı!

İşte o efsane kupon! 3 TL'ye 8.756 TL'lik kazanç...

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Mallorca forması giyen Kubo, geçen yaz Audi Cup'te Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti...