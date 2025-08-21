3 takÄ±m, tek yÃ¼rek Zafer iÃ§in sahadayÄ±z

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 07:00

Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde mÃ¼cadele eden temsilcilerimiz play-off turu ilk maÃ§larÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Avrupa kupalarÄ±nda temsilcilerimiz BeÅŸiktaÅŸ, Samsunspor ve RAMS BaÅŸakÅŸehir hem kendileri hem de Ã¼lke futbolu iÃ§in kritik maÃ§lara Ã§Ä±kÄ±yor.

Avrupa Ligi play-off turunda sahne alacak Samsunspor, Panathinaikos ile TSÄ° 21.00â€™de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. 27 yÄ±l aradan sonra Avrupa sÄ±navÄ±na Ã§Ä±kacak olan kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, Atinaâ€™dan rÃ¶vanÅŸ iÃ§in avantajlÄ± bir skorla dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸacak. Karadeniz ekibinde bulunan, Carlo Holse ise oynamayacak. Yeni transfer Afonso Sousa da Lech Poznan ile Åžampiyonlar Ligi 2. Ã¶n eleme mÃ¼cadelesinde forma giydiÄŸi iÃ§in oynayamayacak.

BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Mustafa ve Muci yok

UEFA Konferans Ligiâ€™nde iki temsilcimizden BeÅŸiktaÅŸ da bugÃ¼n TSÄ° 21.15â€™te Ä°sviÃ§reâ€™de Lausanne Sports ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Siyah beyazlÄ±larda sakatlÄ±klarÄ± bulunan Mustafa HekimoÄŸlu ile Ernest Muci kafilede yer almazken, son lig maÃ§Ä±nda sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle forma giyemeyen David Jurasek takÄ±mla Lozanâ€™a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. UEFA listesine eklenen Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut da bugÃ¼n ÅŸans verilmesi durumunda oynayabilecek.

BaÅŸakÅŸehir ise 20.45â€™te sahasÄ±nda Rumen ekibi Universitatea Craiovaâ€™yla karÅŸÄ±laÅŸacak. Turuncu lacivertliler taraftarÄ± Ã¶nÃ¼nde rÃ¶vanÅŸ iÃ§in avantajlÄ± bir skor elde etmek istiyor.

