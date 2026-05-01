3 puanlı sisteme Aslan pençe attı

#Galatasaray#Şampiyon#Süper Lig
3 puanlı sisteme Aslan pençe attı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 06:59

1987’den bu yana 3 puanlı sistemde 18 kez şampiyon olan Galatasaray, 19. kupaya da çok yakın.

Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88’den beri oynanan 38 sezonda 18 kez şampiyon olan, 19.’su için artık saatleri sayan Galatasaray, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

1987 öncesi 4,5 sezonda bir kupa kazanan Galatasaray, Derwall ile başlayan devrim sonrası şampiyonluk ortalamasını 2 sezonda bire düşürdü. Sarı kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakipleri Beşiktaş’a (9) ve Fenerbahçe’ye (8) iki kat fark attı.

Tarihinin 26. şampiyonluğuna sadece 3 puan uzaklıkta olan Cimbom, Fatih Terim’den sonra Okan Buruk yönetiminde de üst üste 4. kez şampiyonluk serisi yakalamaya yaklaşan Aslan, Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı unvanını perçinliyor. 1987 öncesi 4,5 sezonda bir kupa kazanan Galatasaray, modern dönemde Türk futbolunun mutlak lideri haline geldi.

