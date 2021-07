3 Milyon Dolarlık havuza sahip World Invitational duyuruldu

PUBG Mobile, mobil oyun topluluğundaki olağanüstü eSpor planıyla tanınır bir seviyede. Bunların arasında amatör ve yarı profesyonel takımlar için PUBG Mobile Club Open gibi ulusal düzeydeki turnuvalar ve PUBG Mobile Pro League gibi bölgesel etkinlikler bulunuyor. PUBG Mobile bu sefer en büyük uluslararası etkinliklerden birisiyle geri geliyor.

Tencent, sezon ortası etkinliği olarak PUBG Mobile World Invitational (PMWI) 2021’i duyurdu. PMWI 2021, yaz aylarında gerçekleşen “Mid Season Championship”in yerini alacak. PMWI 2021, 22-25 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşecek ve “Gamers without Borders” tarafından desteklenen 3 milyon dolarlık bir yardım ödül havuzuna sahip olacak. Etkinliğe telefon ortağı olarak One plus ve medya ortağı olarak NimoTV katılacak.

PMWI 2021 her bölgenin en iyi takımlarının etkinliğe davet edildiği yaz sezonunun son etkinliği olarak yer alacak. “Gamers without Borders” ortaklığında düzenlenen bir yardım etkinliği olacak ve ödül havuzunun tamamı Covid-19 yardım fonlarına bağışlanacak.

PMWI 2021, Doğu ve Batı olmak üzere iki farklı aşamada gerçekleştirilecek. Her bölgeden 16 takımın katıldığı etkinlikte toplam 32 takım yer alacak. Doğu bölgesinde SEA, Güney Asya, Kore, Japonya, TW/HK/MO ve Wildcard'dan takımlar yer alacak. Batı bölgesindeyse Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Amerika takımları yer alacak.