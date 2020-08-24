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Haber Giriş: 24.08.2020 - 22:56 | Son Güncelleme:

3 milli atlet koronavirüse yakalandı

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3 milli atlet koronavirüse yakalandı
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3 milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.

3 milli atlet koronavirüse yakalandı

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