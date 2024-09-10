3 maçlık iddaa kuponu yaptı, 90+2'de 118 bin TL kazandı

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Milli maçların heyecanını yaşadığımız bugünlerde, Misli üyeleri yine kazanmaya devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi gruplarında ikinci maçlar oynanırken; dünyanın dört bir yanında oynanan eleme maçlarıyla birlikte İddaacıları yine dopdolu bir bülten bekliyor.

Misli de “Şampiyon Oranlar” ile UEFA Uluslar Ligi, Dünya Kupası Asya ve Güney Amerika Elemeleri, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ve daha birçok ligde, üyelerine normalin üzerinde oranlar sunuyor.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla daha yüksek oranlarla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

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Karadağ – Galler maçında 7.77 oran!

UEFA Uluslar Ligi’nde, Millilerimiz ile aynı grupta yer alan Karadağ ile Galler arasında oynanan maça “1-2” skor tahmini yapan üye, 7.77 oranlı bir tercihte bulundu. Galler maça inanılmaz başladı ve ilk 3 dakikada bulduğu iki golle maça adeta 2-0 önde başladı. Erken gelen goller sonrası “1-2” skoru da zora girdi. Ancak oldukça hızlı başlayan maç, bu gollerden sonra rölantiye geçti. Ev sahibi, oyuna ağırlığını koymaya başlasa da ilk yarı Galler’in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda golü daha çok arzulayan taraf yine Karadağ’dı ve 73. dakikada farkı 1’e indirdiler. Bu golle en azından 1 puan için umutlanan ev sahibi, kalan sürede gol atamayınca sahadan puansız ayrıldı. “1-2” skor tahmini yapan Misli üyesi tahmininde yanılmamış oldu.

Kupondaki bir diğer karşılaşmada Norveç – Avusturya maçına “Toplam 2-3 Gol” oynayan Misli üyesi, maçın 2-1 sonuçlanmasıyla 1.80’lik oran bildi ve 2’de 2 yapmış oldu.

90+’da gelen gol kuponu getirdi

Misli üyesi, kuponundaki diğer maçta yine bir Uluslar Ligi karşılaşması olan Romanya – Litvanya karşılaşmasına “3-1” skor tahmini yaptı. İlk yarı, iki ekibin de bulduğu karşılıklı gollerle “1-1” sona erdi. İkinci yarı da uzun süre gol sesi çıkmazken; konuk ekip Litvanya bulduğu golle öne geçti. Ancak VAR kararı sonrası gol iptal edildi.

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Romanya, 87’de bulduğu penaltı golüyle skoru 2-1’e getirdi. Artık ev sahibinden gelecek tek gol kuponun tutmasını sağlayacaktı. Sahneye 90+2’de oyuna sonradan giren Alexandru Mitrita çıktı ve farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. (3-1) Maç da bu skorla sona erdi ve Misli üyesi bu maçta da 9.90’lık oran bilmiş oldu.

Misli üyesi, böylece 3 maçta 138.46 oran tutturarak toplamda 118 bin 180 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

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İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…





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