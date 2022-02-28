3 maçlık iddaa kuponu yaptı, 30 bin 353 TL kazandı! Serie A, Bundesliga ve Premier Lig maçlarıyla...

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Misli.com'un kupon ve yorum paylaşma platformu Misli Arena'da paylaşılan bir iddaa kuponu, çok büyük bir başarı hikayesinin yazılmasına vesile oldu.

İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig'den 1'er maçı kuponuna alan bir iddaa oyuncusu; 3 maçlık kuponuyla 30 bin 353 TL kazandı!

Gol düellosu şeklinde geçen "Empoli-Juventus" maçını 3-2 Juventus kazandı.

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt deplasmanında; Manchester City ise Everton deplasmanında 1-0 galip geldi.

Favori takımların "tek farklı" galibiyetlerini kuponuna koyan Misli.com üyesi, 1.000 TL'lik kuponu ile 30 bin 353 TL kazandı...

İşte o kupon;





Misli.com'a üye olun, hem Misli Arena'daki kazançlı kuponları kaçırmayın hem de kampanyalardan faydalanın...

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