3 maçlık iddaa kuponu yaptı, 145 bin 735 TL kazandı

Haberin Devamı

İlandır

Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, cumartesi bültenindeki 3 maça “+6 gol” tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

Gol yağmuru erken başladı

Misli üyesi, Belçika Pro Ligi’nde oynanan Westerlo - Royale Union SG karşılaşmasına +6 gol tahmininde bulundu. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Royale Union SG oldu ve ilk gol 4. dakikada Kevin Rodríguez’in ayağından geldi. Ardından Westerlo’nun Türk orta sahası Doğucan Haspolat 14. dakikada durumu eşitledi. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Westerlo, taraftarının da desteği ile durumu 4-1’e getirdi. Royale Union SG maçın son bölümüne doğru Westerlo ataklarına karşılık vermeye çalıştı. Fakat dakika 70 ve 90+2’de bulduğu goller maçı çevirmesine yetmedi. Misli üyesinin +6 gol tahmini erken başlayan gol yağmuru ile tutmuş oldu. Misli üyesi, böylece 9.95’lik oranı bildi.



Hollanda’da goller arka arkaya geldi

Haberin Devamı

Hollanda Eredivisie ilk hafta maçlarında PSV Eindhoven kendi evinde RKC Waalwijk ile karşı karşıya geldi. Philips stadında oynanan maçta PSV Eindhoven ilk yarıda sıraladığı gollerle durumu 3-0’a getirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, 70. skoru 4-0 yaptı. Konuk ekip RKC Waalwijk’in tek golünü 77. dakikada Richard van der Venne kaydetti. Dakika 79’da Hirving Lozano, kendisinin 2. takımının 5. golünü skor tabelasına yazdırdı ve PSV Eindhoven evinde RKC Waalwijk’i 5-1’lik skorla mağlup etti. Böylece Misli üyesi +6 gol tahminini tutturarak, 3.10’luk oranı bilmiş oldu.

Haberin Devamı

Misli üyesi, Salzburg - Blau Weiss Linz maçında da 6.37 oranlı +6 gol tahminini tutturdu. Böylelikle 196.48’lik oran yakalayarak 145 bin 735 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

Haberin Devamı

Hemen Misli'de iddaa oyna, Yüksek oranlarla her gün Şampiyon gibi kazan!