3 maçın heyecanı Misli'de yaşanıyor! Karşılaşmalardan tüm detaylar, eksikler ve muhtemel 11'ler Şampiyon Oranlar ile burada...

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Onvo Antalyaspor'u mağlup etmek istiyor.

Onvo Antalyaspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla 13. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Samsunspor'da Ercan Kara ve Celil Yüksel'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde kart cezası olan herhangi bir futbolcu bulunmuyor.

Konuk ekip Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Soner Dikmen sakatlıkları sebebiyle mücadelede yer alamayacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Holse, Mouandilmadji

Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Petrusenko, Erdal, Kaluzinski, Djenepo, Samudio, Larsson

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Samsunspor iç sahada Antalyaspor ile oynadığı son 4 lig maçını kazandı.

Antalyaspor’un oynadığı son 6 lig maçının 5’i 2-3 gol arasında skorla bitti.

Samsunspor’un son 4 lig maçı 3,5 gol üstü skorla sona erdi.

Antalyaspor’un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4’ünde hem karşılıklı goller oldu hem de 2,5 gol üstü bitti.

Samsunspor son 6 lig maçında 5 galibiyet almayı başardı.

*Bu maça oynayan Misli üyelerinin %45’i Samsunspor’un kazanacağını düşünüyor.

ORANLAR

Misli'de bu mücadele için Samsunspor kazanıra 1.46 oran verilirken konuk takımın galibiyetine 4.92 oran veriliyor. Mücadelenin beraberliğine ise 3.50 oran veriliyor.



FULHAM-BRENTFORD

İngiltere Premier Lig'de ise heyecan Fulham - Brentford maçı ile devam edecek.

23.00'de başlayacak olan maçta takımlar 3 puan için kıran kırana bir mücadeleye girecek.

Karşılaşma öncesi Fulham'ın 9 puanı bulunuyor. Brentford ise 13 puanla 11. sırada yer alıyor.

Fulham ligde çıktığı son maçta Everton ile 1-1 berabere kaldı. Bretnford ise sahasında Ipswich engelini 4-3'le geçmişti.

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MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Pereira; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez

Brentford: Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock, Ajer; Damsgaard, Janelt, Norgaard; Mbeumo, Wissa, Lewis-Potter

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fulham iç sahada Brentford ile oynadığı 11 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Brentford’un son 9 resmi maçında karşılıklı goller oldu.

Fulham ile Brentford arasında oynanan son 6 resmi maçın 5’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Brentford bu sezon deplasmanda oynadığı 4 lig maçını kaybetti.

*Bu maça oynayan Misli üyelerinin %21’i Fulham’ı galibiyete yakın görüyor.

ORANLAR

Karşılaşmada Fulham kazanıra 1.82 oran veriliyor. Brentford'un galibiyetine verilen oran ise 3.12 olarak dikkat çekiyor.

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Bu maçta beraberliğe ise 3.34 oran veriliyor.

CELTA VIGO-GETAFE

İspanya'da ise gözler Celta Vigo-Getafe maçında olacak. LaLiga'nın 12. haftasında 3 puan için taraflar mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde Celta Vigo 13 puanla 13. sırada yer alıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Getafe ise 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

Son lig maçında deplasmanda Leganes'e 3-0 yenilen Celta Vigo, bu maçta taraftarı önünde teselli arayacak.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Getafe ise bu maçta 3 puan hedefiyle sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Guaita; Manquillo, Starfelt, Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Alvarez; Aspas, Iglesias, Douvikas

Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Alderete, Rico; Perez, Arambarri, Milla, Sola; Uche, Yildirim

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Celta Vigo’nun bu sezon ligde oynadığı 11 maçın 8’inde karşılıklı goller atıldı.

Getafe’nin son 3 maçı “1-1” lik skorla sona ererken; son 7 maçının 6’sı “2-3 Gol” aralığında bitti.

İki ekibin geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da “Karşılıklı Gol Var” ve “3.5 Üst” bitti.

İki takım arasındaki son 5 maçta da ilk yarıda en az 1 gol atıldı.



*Bu maça oynayan Misli üyelerinin %27’si Celta Vigo’nun 3 puanı almasını bekliyor.

ORANLAR

Bu maçta Celta Vigo'nun galibiyetine Misli'de Şampiyon Oranla 1.85 oran veriliyor.

Getafe kazanırın oranı ise 3.82 olarak dikkat çekiyor.

Karşılaşmanın beraberliğine ise 2.82 oran veriliyor.

Ayrıca futbolseverler bu karşılaşmayı Misli'de canlı olarak takip edebilecek.

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