3 maça "İlk Yarı Karşılıklı Gol" oynadı, Misli'de 62 bin 954 TL kazandı

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Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli’de heyecan hiç bitmiyor. Misli üyeleri kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, dün oynadığı 3 maça da yüksek oranlı tercihlerde bulundu. Toplamda 34.71 oranlı bir kupon yapan üye, kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

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3 maça da aynı seçeneği oynadı

Misli üyesi kuponunda İskandinav Ligi maçlarına yer verdi. Norveç Eliteserien’den Molde – Viking, Finlandiya Veikkausliga’dan Gnistan – Lahti ve Danimarka 1. Ligi’nden Aalborg – Vendsyssel maçlarına “İlk Yarı Karşılıklı Gol Var” oynadı. Yani Misli üyesinin oynadığı 3 maçta da ilk 45 dakikada kupondaki tüm takımların gol atması gerekiyordu.

Üyenin kuponundaki ilk maç olan Molde – Viking maçı tam da üyenin istediği gibi geçti. Ev sahibi Molde, 7. dakikada üstünlüğü yakaladı. Ancak konuk ekip Viking de çok gecikmeden dakika 20’de skoru eşitledi. (1-1) Üye bu maçta 20 dakika içinde istediğini almış oldu ve 3.02 oran yakaladı.

Kuponundaki ikinci maç olan Gnistan – Lahti karşılaşması, ilk maça oranla daha zorlu geçti. İlk yarım saat maçta gol sesi çıkmadı. Ancak ondan sonra olanlar oldu… Ev sahibi Gnistan 31. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk ekip Lahti ise daha ev sahibinin sevinci bitmeden rakibine karşılık verdi ve 32. dakikada skoru 1-1’e getirdi. Üye, 2 dakika içinde bu tercihini de tutturmuş oldu ve 4.12 ile kuponundaki en yüksek oranı bildi.

Kupondaki son maç olan Aalborg – Vendsyssel karşılaşması ise Misli üyesi adına son dakikaya kadar oldukça heyecanlı geçti. Aalborg, 11 ve 14’te arka arkaya bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Üye konuk ekipten gol beklemeye başladı ancak ev sahibi üstün oynayan taraftı. 32’de Aalborg farkı 3’e çıkaran golü kaydetti ki tam bu sırada Gnistan – Lahti maçının da tutmuştu. Artık konuk ekipten gelecek bir gol kuponu getirecekti. Beklenen gol bir türlü gelmiyordu ki sahneye 44. dakikada defans oyuncusu Mathias Haarup çıktı ve bu sezonki ilk golünü attı. Skoru 3-1’e getiren Haarup, bu golüyle kuponun tutmasını sağlayan isim oldu. Bu maçın oranı ise 3.02’ydi.

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Üye böylece toplamda 34.71 oran ile 62 bin 954 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsini

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!