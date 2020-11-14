3. Lig - 4. Grup'ta 9. hafta müsabakaları oynandı

Sahasında Siirt İl Özel İdaresi ile golsüz berabere kalan 68 Aksaray Belediyespor, 2 maçı eksik olmasına rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kozanspor FK müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa: 2-1

Bergama Belediyespor-Silivrispor: 1-1

Modafen-Adıyaman 1954: 1-0

Düzcespor-Alanya Kestelspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

52 Orduspor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0



- Puan durumu



Grupta 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y Av. Puan

1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 7 4 3 0 8 2 6 15

2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 9 5 0 4 11 8 3 15

3.52 ORDUSPOR FK 9 3 5 1 15 8 7 14

4.ADIYAMAN 1954 7 4 2 1 9 5 4 14

5.BAYRAMPAŞA 7 4 1 2 18 8 10 13

6.BURSA YILDIRIMSPOR 8 4 1 3 11 6 5 13

7.MODAFEN 7 4 1 2 9 5 4 13

8.DÜZCESPOR 7 3 3 1 10 8 2 12

9.ALANYA KESTELSPOR 8 3 2 3 13 13 0 11

10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 8 2 4 2 7 11 -4 10

11.BERGAMA BELEDİYESPOR 6 2 3 1 8 7 1 9

12.SİLİVRİSPOR 9 1 4 4 7 16 -9 7

13.MUĞLASPOR 8 1 3 4 6 10 -4 6

14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 6 1 3 2 4 11 -7 6

15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 7 1 2 4 7 14 -7 5

16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 9 1 2 6 5 12 -7 5

17.KOZANSPOR FK 6 1 1 4 5 9 -4 4