3 kritik maç, Şampiyon Oran farkıyla Misli'de! Türkiye'nin en yüksek idaaa oranları burada...

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İlandır

Futbolda yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbolseverleri her gün birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig özlemi sona ererken; bu hafta sonu da İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 gibi büyük liglerde sezon başlayacak. Diğer yandan Avrupa kupalarında eleme turunda zorlu mücadeleler devam ediyor. Temsilcilerimiz de Avrupa’da gruplara kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. Ayrıca yarın, UEFA Süper Kupası da yine muhteşem bir maça sahne olacak.

Birbirinden zorlu ve keyifli karşılaşmaların heyecanını Misli, Şampiyon Oranlar ile daha da yükseltiyor. İddaa programında yer alan farklı lig ve turnuvalardaki pek çok maça normalin üzerinde oranlar sunan Misli, üyelerine daha fazla kazanma fırsatı veriyor. Ayrıca hafta içi bülteninde günün maçlarına “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunarak yine fark yaratıyor.

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İşte Misli üyelerine özel “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nın sunulduğu o maçlar…

Bugün / 20.00 – Fenerbahçe – Lille (UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme)

Yarın / 22.00 – Real Madrid – Atalanta (UEFA Süper Kupa)

Perşembe / 19:00 – Rapid Wien – Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi Eleme)





FENERBAHÇE – LILLE

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Fransız ekibi Lille’i konuk edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta yediği son dakika golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler için turu geçmek adına kazanmaktan başka çare yok. Tek farklı galibiyet maçı uzatmalara taşıyacakken; 2 veya daha farklı galibiyet ise temsilcimizi üst tura taşıyacak. Diğer sonuçlar ise rakibimize yarayacak. Fenerbahçe şu ana kadar Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 37 maçta; 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Sarı-Lacivertliler’in Fransız ekiplerine karşı olan performansı ise çok iyi değil. Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı oynadığı 20 maçta; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

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Maç ile ilgili öne çıkan istatistikler

- Fenerbahçe, Avrupa’da oynadığı son 15 maçın 13’ünü kazanırken; 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Fenerbahçe bu 15 maçta attığı 41 golle maç başına 2,7 gol ortalamasına sahip.

- Fenerbahçe’nin 2009/10 sezonunda Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları da dahil olmak üzere Lille ile karşılaştığı 3 maç da “2-3 gol” aralığında bitti.

- Fenerbahçe’nin Avrupa’da oynadığı son 4 maç “2.5 Üst” ve “Karşılıklı Gol Var” bitti.

- Lille’nin Avrupa’da oynadığı son 15 maçın 14’ü “2-3 Gol” aralığında bitti.

- Lille, Avrupa’da deplasmanda oynadığı son 10 maçın 4’ünü kazanırken; 3 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı.

- Lille, Türk takımları ile oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik aldı.

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REAL MADRID – ATALANTA

49. UEFA Süper Kupası karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyon Atalanta karşı karşıya gelecek. Polonya’da yer alan Varşova Ulusal Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Real Madrid, 9. kez Süper Kupa heyecanı yaşayacak. Daha önce 8 finalin 5’ini kazanan Real Madrid, bu alanda Barcelona ve Milan ile zirveyi paylaşıyor. Süper Kupa’yı yine kazanmaları halinde “kupayı en çok kazanan takım” olarak tek başına zirvede yer alacaklar. Milli futbolcumuz Arda Güler’in de kadroda yer aldığı maçta, yeni transfer Kylian Mbappe de forma giyebilecek. Mbappe, Real Madrid kariyerine kupa ile başlama şansına sahip. İtalyan temsilcisi Atalanta ise tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupası’nda mücadele edecek. Gasperini’nin ekibi geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline favori olarak çıkmasa da Bayer Leverkusen’i farklı mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Atalanta bu sefer de Real Madrid’e çelme takarak yeni bir başarı elde etme peşinde olacak.

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Maç ile ilgili öne çıkan istatistikler

- 2009’dan bu yana düzenlenen son 15 Süper Kupa karşılaşmasının 12’sini Şampiyonlar Ligi şampiyonu kazanırken; 3’ünü Avrupa Ligi şampiyonu kazanabildi.

- Son 4 Süper Kupa karşılaşması “2-3 Gol” aralığında bitti.

- İki ekip 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde iki kez karşılaşmış; iki maçı da Real Madrid kazanmıştı.

- Real Madrid, son 6 Süper Kupa maçında en az 2 gol attı.

- Real Madrid, son 20 Avrupa maçında 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon Avrupa’da hiç maç kaybetmedi.

- Atalanta, son 15 Avrupa maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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RAPID WIEN – TRABZONSPOR

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Avusturya’da Rapid Wien’e konuk olacak. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta rakibine sahasında 1-0 kaybeden temsilcimiz, işi zora soktu ancak yine de tek gollü galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. 2 veya daha farklı bir galibiyet ise Trabzonspor’u grup aşamasına daha da yaklaştıracak. İlk maçta rakibine fazlaca pozisyon veren Trabzonspor, hafta sonu Süper Lig’de de Sivasspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Abdullah Avcı’nın ekibi, Rapid Wien karşısında turu geçerek Avrupa’da yollarına devam etmek ve moral bulmak amacında. Rapid Wien ise sezona iyi başladı. Avusturya Kupası’nda tur atlayan rakibimiz, Avrupa Ligi’nde bir önceki turda Wisla Krakow’u rahat geçmişti. Trabzonspor karşısında da ilk maçta avantajı kapan Rapid Wien, kendi liginde ilk 2 maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Maç ile ilgili öne çıkan istatistikler

- Trabzonspor’un bu sezon oynadığı 4 resmi maç da “2.5 Alt” ve “Karşılıklı Gol Yok” olarak bitti.

- Trabzonspor, Avrupa’da deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmanın sadece 1’ini kazanabilirken; 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

- Rapid Wien’in bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 4’ü “2.5 Alt” bitti.

- Rapid Wien, hazırlık maçları da dahil olmak üzere bu sezon maç kaybetmedi.

- Rapid Wien, Avrupa’da evinde oynadığı son 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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