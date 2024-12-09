3 farklı lig, 3 farklı heyecan! Maçlardan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar...

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 15 puanı bulunuyor.

Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Stephen, Saborit ve Kozlowski maçta takımını yalnız bırakacak.

4 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de Çaykur Rizespor maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, orta saha oyuncuları Badou Ndiaye ile Sorescu sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

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Öne çıkan istatistikler

Gaziantep FK’nın iç sahada Rizespor ile oynadığı son 5 lig maçının 4’ü 2-3 gol arasında skorla bitti.

Rizespor son 7 resmi maçta 6 galibiyet almayı başardı.

Gaziantep FK’nın oynadığı son 6 lig maçı 2,5 gol üstü skorla bitti.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Dioudis, Viana, Arda, Mbakata, Ndiaye, Sorescu, Maxim, Ogün, Lungoyi, Okereke, Kodro.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetoviç, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe.

Misli'de Şampiyon Oranlar

Süper Lig'de haftanın son maçında Gaziantep FK'nın galibiyetine 2.45 oran veriliyor. Maçın beraberliğine 3.06 oran verilirken Rizespor'un kazanırı 2.32 oranla gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i Gaziantep FK’nın, %9’u ise Rizespor’un kazanmasını bekliyor. Diğer %9’luk kesim ise beraberlikten yana.

İngiltere'de dev heyecan

Premier Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde West Ham United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak.

Ev sahibi ekip West Ham, bu sezon ligde oynadığı son iki maçtan eli boş döndü. West Ham United, haftaya topladığı 15 puanla 14. sırada giriyor.

Ligde alt sıralarda bulunan Wolverhampton ise deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

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Öne çıkan istatistikler

West Ham iç sahada Wolverhampton ile oynadığı son 4 lig maçını gol yemeden kazandı.

Wolverhampton ile West Ham arasında oynanan son 6 lig maçının 5’inde karşılıklı goller olmadı.

West Ham ile Wolverhampton arasında oynanan son 6 lig maçının 5’ini ev sahibi takımlar kazandı.

Wolverhampton’ın oynadığı son 10 lig maçının 9’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

Muhtemel 11'ler

West Ham United: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Palmieri; Alvarez, Soler; Bowen, Soucek, Kudus; Fullkrug.

Wolverhampton: Bentley; Doherty, Gomes, Dawson, Ait-Nouri; Doyle, Lemina, Bellegarde; larsen, Cunha, Hwang.

Şampiyon Oranlar

Bu zorlu maçta kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de West Ham'ın galibiyetine 1.69 oran veriliyor. Beraberliğe 3.44 oran verilirken Wolverhampton'ın kazanırına 3.39 oran veriliyor.

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Bu maça oynayan Misli üyelerinin %19’u ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

LaLiga'da zorlu müsabaka

İspanya La Liga'da heyecan 16. haftada Getafe - Espanyol mücadelesiyle devam edecek. Getafe - Espanyol maçı saat 23.00'te oynanacak.

Getafe'de istikrarsızlık

Getafe, La Liga'da bu sezon istikrarsız bir performans sergiliyor. Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Getafe, topladığı 13 puanla 17. sırada yer alıyor. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Getafe, sahasında oynayacağı bu kritik maçı kazanarak rahatlamak istiyor.

Son maçında Real Madrid'e 2-0 mağlup olan Getafe, Copa del Rey'de ise Orihuela'yı penaltılarla eleyerek moral buldu.

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Getafe'de cezası biten Bertuğ Yıldırım'ın bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Espanyol düşme hattında

Espanyol, bu sezon La Liga’da düşme hattında yer alıyor. Çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Espanyol, 13 puanla 18. sırada bulunuyor. Katalan ekibi, Getafe ile aynı puanda olduğu için bu maç, iki takım için de kritik bir "6 puanlık maç" niteliği taşıyor.

Öne çıkan istatistikler

Getafe ile Espanyol arasında oynanan son 10 resmi maçın 8’inde ilk yarılar berabere bitti.

Espanyol bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçında 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

Getafe’nin bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 14’ü 2,5 gol altı skorla bitti.

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Muhtemel 11'ler

Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Alderete, Rico; Nyom, Milla, Arambarri, Perez; Yildirim, Rodriguez.

Espanyol: J Garcia; El Hilali, S Gomez, Cabrera, Olivan; Carreras, Smith, Lozano, Kral, Puado; I Cardona.

Şampiyon Oranlar

Bu maçta Misli üyeleri Getafe'nin galibiyetine 1.60 oranla oynayabilecek. Karşılaşmanın beraberliği 2.81 oranla gösterilirken Espanyol'un kazanırı 5.07 oranla gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %26’sı tercihini Getafe’den yana kullanırken; %9’u da beraberlik bekliyor.