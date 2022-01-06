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3. doz aşı zorunlu mu oldu? TFF stadyumda maçlara girerken 3. doz zorunluluğu açıklaması yaptı..

#Tff#3. Doz Aşı#3. Doz Aşı Zorunlu Mu
3. doz aşı zorunlu mu oldu TFF stadyumda maçlara girerken 3. doz zorunluluğu açıklaması yaptı..

3. doz aşı zorunluluğu dün TFF tarafından yapılan son dakika açıklaması ile araştırılmaya başlandı. 3. doz aşı zorunlu mu sorusu, aşı yaptırmak ya da detaylara hakim olmak isteyen vatandaşların araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Şu ana kadar pek çok etkinlikte 2 doz aşı vurulmayan kişileri almayan kurum ve kuruluşlar, yeni kararlarını da açıklamaya başladı. Açıklanan yeni karara göre TFF 3. doz aşı olmayan kişilerin stadyumlara giremeyeceğini duyurdu. Buna göre stadyumlar için 3. doz aşı zorunluluğu getirilmiş oldu. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantının ülkemizde etkili olduğunu belirterek, "Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Tüm dünyada, özellikle de Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

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#Tff#3. Doz Aşı#3. Doz Aşı Zorunlu Mu

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