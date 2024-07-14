3 DEV FİNAL "En Yüksek Oranlar" ile Misli'de! EURO 2024, Copa America, Wimbledon...

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EURO 2024, Copa America ve Wimbledon’da turnuvalar boyunca üyelerine “Şampiyon Oranlar” ile normal üzerinde oranlar sunan Misli’de birbirinden heyecanlı final karşılaşmaları “En Yüksek Oranlar” ile yer alıyor.

Misli, şampiyonların belli olacağı final maçlarında “Şampiyon Oranlar” ile daha fazla kazandırıyor…

EURO 2024’te İspanya mı İngiltere mi?

EURO 2024 finalinde bugün saat 22.00’de İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Turnuva boyunca oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan İspanya, tarihinde elde ettiği 3 şampiyonluğa (1964, 2008, 2012) bir yenisini ekleyerek en çok Avrupa Şampiyonu olan takım olmayı amaçlarken; İngiltere de EURO 2020’de penaltılarda kaybettiği finali telafi ederek bu sefer kupaya uzanmak istiyor. İngilizler kupayı kazandığı takdirde ilk kez Avrupa Şampiyonu olacak.

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Bu dev finalde Misli’ye özel oranlarla İspanya galibiyetine 2.21 yerine 2.54, İngiltere galibiyetine 2.96 yerine 3.24, beraberliğe ise 2.50 yerine 2.75 oran veriliyor.





Copa America’da Arjantin – Kolombiya finali

Copa America’da final karşılaşmasında Arjantin ile Kolombiya bu gece saat 03.00’te karşı karşıya gelecek ve karşılaşma Misli’de canlı yayınlanacak. 2022 Dünya Kupası’nı kazanan Messi önderliğindeki Arjantin şimdi de gözünü tekrar Copa America’ya dikti. 2021’de düzenlenen turnuvada da şampiyon olan Arjantin, bu sene de finale gelene kadar oynadığı 5 maçta sadece 1 gol yedi. Daha önce bu kupayı 15 kez kazanan Arjantin, şampiyon olduğu takdirde Uruguay’ı geçerek Copa America’yı en çok kazanan ülke olacak. Nestor Lorenzo yönetiminde hazırlık maçlarında Almanya, İspanya, Japonya gibi güçlü ülkeleri yenen Kolombiya ise Copa America’da da oldukça başarılı bir turnuva geçirerek adını finale yazdırmasını bildi. Turnuvada sadece Brezilya ile berabere kalan ve diğer tüm maçlarını kazanan Kolombiya, Arjantin’e kolay lokma olmayacak gibi gözüküyor.

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Copa America’da zorlu final, EURO 2024 finalinde olduğu gibi “En Yüksek Oranlar” ile Misli’de yer alıyor. Misli üyeleri Arjantin galibiyetine 1.86 yerine 2.11, Kolombiya galibiyetine 3.84 yerine 4.09 ve beraberliğe ise 2.55 yerine 2.77 oran ile oynayabiliyor.





Wimbledon'da finalin adı: Alcaraz – Djokovic

Wimbledon tek erkekler finalinde geçtiğimiz sene olduğu gibi yine Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya gelecek. Alcaraz, geçen seneki finalde rakibini 3-2 mağlup ederek Djokovic’in üst üste 5. şampiyonluğunu almasına engel olmuş ve kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etmişti. Efsane tenisçi Djokovic ise 7 şampiyonluk ile Wimbledon’da en çok şampiyonluk kazanan üç tenisçiden biri. Djokovic bu sefer Alcaraz’ı geçebilirse Federer’in şampiyonluk sayısını yakalamış olacak. Müthiş final bugün saat 16.00’da başlayacak ve yine Misli’den canlı izlenebilecek.

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Wimbledon’da merakla beklenen finalde de Misli farkıyla oranlar zirve yaptı. Alcaraz’ın favori gösterildiği finalde İspanyol tenisçinin galibiyetine 1.48 yerine 1.55, Djokovic’in galibiyetine ise 1.92 yerine 2.01 veriliyor.

**** 3 final maçı için de belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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