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Stadyumlar yardım toplama merkezine dönüştü

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#Futbol#Süper Lig#Deprem
Stadyumlar yardım toplama merkezine dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 07:00

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri depremzedeler için seferber oldu. Vodafone Park, Ülker ve Nef stadyumları ile Galatasaray’ın Ataşehir’deki Taçspor Tesisleri, depremzedeler için ihtiyaç malzemeleri toplama alanlarına dönüştürüldü.

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Deprem haberlerinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin stadyumları, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) koordinasyonunda depremzedeler için yardım malzemeleri toplama alanlarına dönüştürüldü.

‘KULLANILMAMIŞ’ MALZEMELER

3 büyük kulüp de yanda belirtilen listede yer alan ‘kullanılmamış’ ihtiyaç malzemelerinin Vodafone Park, Ülker ve Nef stadyumlarına ulaştırılmasını istedi. Galatasaray Kulübü, Nef Stadı’nın yanı sıra Ataşehir’deki Taçspor Tesisleri’nde de ihtiyaç malzemesi toplanacağını açıkladı.

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BEŞiKTAŞ KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Kulüp bünyesinde ‘Yardım Komisyon Komitesi’ oluşturan Beşiktaş Kulübü ayrıca sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısında bulundu. Kızılay’ı etiketleyen siyah beyazlıların tweet’inde, “Deprem bölgesinde olabilecek ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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#Futbol#Süper Lig#Deprem

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