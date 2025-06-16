3 büyüklerin 90 milyon Euro'luk dev problemi!

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Sezonun sona ermesiyle birlikte futbol dünyasını transfer telaşı sardı. Bütün kulüpler kadrolarını güçlendirme çabasında. Ama onlar için bir sorun daha var ki, en az transfer yapmak kadar önemli: Sezon içerisinde çeşitli sebeplerle kiraya verilen futbolcuların durumlarını netleştirmek... Bu, özellikle üç büyükler için önemli bir problem zira başka kulüplere kiralık verdikleri futbolcuların yüzde 90’ı geri döndü. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kiraya gönderdiği toplam 41 futbolcunun sadece 2’si, gittikleri takımlarda tutunurken, 2’si sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti, diğer 37’si geri dönmek zorunda kaldı. Toplam değerleri 90 milyon Euro’yu bulan bu oyuncular içerisinde dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

iŞi EN ZOR OLAN KULÜP GALATASARAY

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Kiralık gönderilen oyuncular konusunda en çok sorun yaşayacak kulüp Galatasaray gözüküyor... Sarı kırmızılıların kiraya verdiği 16 futbolcudan sadece Wilfried Zaha Charlotte FC’de kalmayı garantilerken diğer 15 oyuncu takıma geri döndü. Üstelik bunların içinde 16 milyon Euro’luk Nicolo Zaniolo, 14 milyon Euro’luk Victor Nelsson ve 5 milyon Euro’luk Derrick Köhn de bulunuyor. Diğer 11 oyuncudan 9’u ‘maç oynama tecrübesi kazansın’ diye kiralanan gençler (Mathias Ross, Eren Aydın, Ali Turap Bülbül, Siraçhan Nas, Batuhan Şen, Baran Demiroğlu, Baran Aksaka, Ali Yeşilyurt, Ali Efe Çördek), 2’si ise teknik heyetin gözüne giremeyen Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı.

FENERBAHÇE’NiN KiRALIKLARININ 5’i GENÇ

Fenerbahçe , sezon başında 14 futbolcusunu kiraya gönderdi. Bunlardan 6’sı altyapıdan yetişen Emre Demir, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Yiğit Fidan, Arda Akgün ve Furkan Akyüz, 5’i ‘geleceğe yatırım’ olarak alınan Onjgen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Omar Fayed, Jin-ho Ho, Emre Demir, diğer 3’ü ise A takımda forma giyme şansı olmayan Cengiz Ünder, Lincoln Henrique ve Emre Mor’du. Emir ve Jin-ho ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran sarı lacivertlilerin diğer 12 oyuncuyu tekrar kiraya vermesi bekleniyor. Bu sezonu kirada geçiren isimlerin en başarılısı, Karagümrük’te 37 maç oynayan 20 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir olurken, Sakaryaspor formasını terleten Emre Demir de 32 karşılaşmada 9 gol, 1 asist üretti.

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BEŞiKTAŞ’IN REKORTMENi MUSRATi DE DÖNDÜ

Beşiktaş'ın da kiraya verdiği 11 futbolcudan sadece 1’i (Jackson Muleka-Al Khoolod) gittiği takımda kalırken, diğer 10’u geri döndü. 12 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, 2023’te 4 milyon Euro’ya alınan Jean Onana, 2022’de 1.4 milyon Euro’ya transfer edilen Kerem Atakan Kesgin, aynı yıl bonservisinin yarısına 2 milyon Euro ödenen Emrecan Uzunhan ve geçen sene 2 milyon 750 bin Euro’ya alınan Can Keleş de bu isimler arasında. Ayrıca Tayfur Bingöl, Azad Demir, Kartal Yılmaz, Emre Bilgin ve Demir Ege Tıknaz da Beşiktaş’a döndü. Bu isimlerden sadece Demir Ege’nin A takımda kalması, diğerlerinin tekrar kiraya verilmesi bekleniyor.

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