3 büyükler transferde de büyük oynuyor! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesi

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Futbolda ara transfer dönemi başladı... Takımlar yavaş yavaş anlaştıkları isimlerle sözleşme imzalıyor. İstanbul’un üç büyükleri ise şimdilik sessiz. Finansal Fair Play kriterlerine uymak ve aynı zamanda acele ile hareket edip yanlış hamleler yapmak istemeyen üç kulüp de oldukça temkinli... Beşiktaş öncelikle teknik direktör konusunu çözmeye odaklanırken, kulüp ikinci başkanı Hakan Daltaban “Çok yüksek tazminatlarla göndereceğimiz bir hocayla el sıkışmayacağız” diyerek temkinli olduklarının altını çizdi.

ASLAN ÜÇÜNCÜ FORVETİ İSTİYOR

Galatasaray, forvet ve sol bek mevkilerine öncelik vermiş durumda. Her ne kadar elinde Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi dünya çapında iki forvet olsa da Mauro İcardi’nin sezonu kapatmasıyla bu mevkide iyi bir alternatif bulmak isteyen sarı kırmızılı kulüp, Olympique Lyon’dan Gürcü Georges Mikautadze için ciddi girişimlerde bulundu. Sol bekte de İsmail Jakobs’a alternatif arayan sarı kırmızılıların listesinin en başındaki isim Trabzonspor’un milli futbolcusu Eren Elmalı.

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BİZZAT ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe ise önceliği savunma hattına vermiş durumda. Bizzat başkan Ali Koç, “İki stoper, bir sol bek olmazsa olmazımız” derken bu mevkiler için çok sayıda aday var. Yoğun bir çalışma içindeki transfer komitesi Eintracht Frankfurt’un Brezilyalı stoperi Tuta için büyük ilerleme kaydetti. Bonservis konusunda Alman ekibi ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler. oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe ayrıca ofansif orta saha için de Anderson Talisca ile dirsek temasında.

FENERBAHÇE

GiTMESi MUHTEMEL OLANLAR

Serdar Aziz

Samet Akaydin

Lincoln Henrique

Saint Maximin

Cengiz Ünder

Sebastian Szymanski

Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Serdar, Samet ve Lincoln’un kiralık verilmesi veya satılması gündemde. Mourinho’nun Roma’dayken Marsilya’ya gönderdiği Cengiz’i yine göndermesi ihtimaller dahilinde. Birçok kulübün listesinde olan Saint Maximin, Szymanski ve En-Nesyri ise ancak çok istenilen rakamlar verilirse gönderilecek.

TRANSFER LiSTESi

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Tuta (Stoper, 25, E.Frankfurt)

Kevin Danso (Stoper, 26, Lens)

Mario Hermoso (Stoper, 29, Roma)

Ayrton Lucas (Sol bek, 27, Flamengo)

Kai Wagner (Sol bek, 27, P.Union)

Juan Miranda (Sol bek, 24, Bologna)

Archie Brown (Sol bek, 22, Gent)

Anderson Talisca (Orta saha, 30, El Nassr)

Fenerbahçe uzun süredir Anderson Talisca’ya talip... Hücum yönü kuvvetli çok yönlü bir futbolcu transfer etmek isteyen sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldız için kesenin ağzını açtı ancak bu oyuncuya El İttihad da talip. Stoper için en güçlü aday Tuta, nitekim kulübü ile anlaşmaya varıldı. Sol bek adayı Archie Brown için Gent Kulübü’nün 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

GALATASARAY

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GiTMESi MUHTEMEL OLANLAR

Hakim Ziyech

Victor Nelsson

Yusuf Demir

Barış Alper Yılmaz

Büyük umutlarla alınan ancak beklentinin çok altında kalan Hakim Ziyech’le ipler koptu. Oyuncunun gitmek istediği kulübün Napoli olduğu belirtiliyor. Her ne kadar Okan Buruk kalmasını istese de ayrılmayı kafasına koyan Victor Nelsson için Rennes Kulübü ile görüşmeler başladı. Yusuf Demir’in kiralık gönderilmesi gündemde. Avrupa’dan talipleri olan Barış Alper ise ancak istenen bedel gelirse verilecek.

TRANSFER LiSTESi

Milan Skriniar (Stoper, 29, PSG)

Milan van Ewjik (Sağ bek, 24, Coventry)

Cucho Hernandez (Forvet, 25, Columbus)

Rodrigo Riquelme (Sol kanat, 24, Atletico)

Eren Elmalı (Sol bek, 24, Trabzonspor)

Georges Mikautadze (Forvet, 24, Lyon)

Ahmed Kutucu (Forvet, 24, Eyüpspor)

İlkay Gündoğan (Orta saha, 34, M.City)

Kerem Arık (Orta Saha, 17, Manisa FK)

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G.Saray, Lyon’da forma giyen Georges Mikautadze için 21 milyon Euro’yu gözden çıkarsa da kulübü Lyon’dan ret yanıtı aldı. Gürcü yıldız olmazsa alternatifleri Ahmed Kutucu veya Cucho Hernandez... PSG’de şans bulamayan Skriniar’la anlaşıldı, kulübü ile görüşme sürüyor. Eren Elmalı ile temas kurulduğunu bizzat Trabzon’un hocası Şenol Güneş açıkladı.

BEŞiKTAŞ

GiTMESi MUHTEMEL OLANLAR

Andre Onana

Gabriel Paulista

Alex Oxlade-Chamberlain

Arthur Masuaku

Al Musrati

Alacakları için kulübü FİFA’ya şikayet eden sonrasında taraftarların tepki gösterdiği Masuaku’nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beklenen performansı sergileyemeyen Onana ve Chamberlain de gözden çıkarılmış durumda. Paulista’nın menajeri “Dilerseniz oyumcum ayrılabilir” derken Musrati ise iyi bir teklif gelirse verilecek.

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TRANSFER LiSTESi

Felix Magath (Teknik Direktör)

Roger Schmidt (Teknik Direktör)

Sandro Wagner (Teknik Direktör)

Edin Terzic (Teknik Direktör)

Ansu Fati (Sol kanat, 22, Barcelona)

Taha Ali (Sağ kanat, 26, Malmö)

Paul Onuachu (Forvet, 30, Southampton)

Öncelikli teknik direktör sorununu çözmek isteyen başkan Serdal Adalı, kulübe Alman ekolü getirme amacında... Önceliği Alman teknik adamlar olan Adalı’nın listesindeki ilk isim Roger Schmidt ancak deneyimli teknik adamda beklenen gelişme sağlanamadı. Bir süredir kulüp çalıştırmayan Magath da bir diğer güçlü alternatif...