3 büyükler, Avrupa'da kasasını doldurdu!

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı tamamlanırken bu aşamada mücadele eden temsilcilerimizin elde ettiği gelirler de belli oldu.

Son maçında Ajax’a mağlup olan Galatasaray 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik 1 yenilgi alırken play-off’a katılma bedeli olan 300 bin Euro da dahil olmak üzere 18 milyon 167 bin Euro kazandı.

Lig aşamasına 2-2’lik Midtjylland maçıyla nokta koyan Fenerbahçe ise 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken toplamda 14 milyon 771 bin Euro’yu kasasına koymayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi’nde son maçında Twente’ye yenilen ve playoff’un dışında kalan Beşiktaş ise çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 10 milyon 720 bin Euro gelir elde etti.

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