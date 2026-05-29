3 büyük kulüp sosyal medyada da dünya devi!

CiES (Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi), dünya genelinde sosyal medyada en fazla takipçisi olan 100 futbol kulübünü belirledi. Okyanusya dışındaki diğer kıtalardan 25 ülkenin kulüplerinin girdiği listede, Facebook, X, İnstagram, TikTok ve YouTube’daki toplam takipçi sayılarının hesaplandı. İlk 100 kulübün 21’ini İspanya, 17’sini İngiltere ve 11’ini Brezilya takımları oluştururken, Türkiye’den de 3 kulüp girdi. Son bir yılda takipçi sayısı en fazla artan kulüp ise, Bayern Münih oldu (16,1 milyon).

REAL MADRiD VE BARÇA BÜYÜK FARK ATTI

Real Madrid tüm sosyal medya mecralarda toplam 487,6 milyon takipçi ile zirvede yer alırken, Barcelona 441,8 milyonla ikinci sırada yer alarak diğer kulüplere büyük fark attı. Manchester United’ın 238,6 milyonla üçüncü olduğu listede PSG, 208,1 milyonla dördüncü, Manchester City 187,8 milyonla beşinciliği elde etti.

Listede en üst basamakta bulunan Türk kulübü, 54,6 milyon takipçiyle 18. sıradaki Galatasaray olurken, Fenerbahçe 39,3 milyonla 22., Beşiktaş 22,4 milyonla 37. sırayı aldı.

Avrupa dışında en fazla takipçisi olan kulüpler ise Brezilya’dan Flamengo (71,6 milyon), Suudi Arabistan’dan Al-Nassr FC (66 milyon) ve Mısır’dan Al-Ahly (60,1 milyon).