Derbide 3 Bin 500 polis ve güvenlikçi sahada

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Trabzon kenti, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı dolayısıyla sıradışı iki gün yaşadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olayları dikkate alan Trabzon Emniyet Müdürlüğü sıkı güvenlik önlemleri aldı.

TRiBÜNLERDE YÜZLERCE GÜVENLiK GÖREVLiSi

Önceki gün şehre gelen Fenerbahçe kafilesinin kaldığı otelin çevresine polisler tarafından güvenlik barikatı kurularak geçişler önlendi. Maçın oynandığı Papara Park Stadı çevresinde ve içinde 3 bin 500 polis ve özel güvenlik personeli görev yaptı. Stada gelen tüm taraftarlar sıkı şekilde aranarak içeri sokuldu. Yüzlerce güvenlikçi de tribün aralarına ve önlerine yerleştirildi. Geçen sezonki maçtan sonra tribünden sahaya atlayan bazı Trabzonspor taraftarları ile Fenerbahçeli futbolcular arasında tekme tokatlı kavgalar yaşanmıştı