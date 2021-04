3-0'lık Hatayspor - Galatasaray maçı sonrası olay yorum! 'Psikolojik çöküntü...'

Hatayspor - Galatasaray maçının ardından Uğur Meleke ve İlker Yasin'in köşe yazıları şu şekilde:

UĞUR MELEKE: TERİM'İN YANITLAMASI GEREKEN SORULAR VAR

Ozornwafor’un stoper performansı Gedson ve Şener’den de mi geride?

G.Saray’ın sadece son 180 dakikasını inceleyerek, sezonun 32’nci haftasında olmamıza rağmen Terim’in henüz birçok sorunun yanıtını bulamadığını görebilirsiniz:

Rize ilk yarısı: G.Saray maça karo orta sahalı 4-1-3-2 ile başladı. Gedson sağ iç, Emre Kılınç sol iç, Emre akbaba santrfor arkası oynadı. Devre 2-2 bitti.

Rize 2. yarısı: G.Saray iki kanat hücumculu klasik 4-4-2’ye döndü. Sağ açıkta Kerem, sol açıkta Onyekuru oynadı. O formasyonun da ömrü 15 dakika oldu. 70’te Mohamed çıktı, 4-2-3-1’e dönüldü. Bu devreyi de G.Saray 2-1 kaybetti.

Hatay ilk yarısı: G.Saray maça 4-1-4-1 ile başladı. Donk’un partneri Gedson’du. Orta üçlünün merkezinde Etebo, sağ içte Feghouli, sol içte Ömer vardı. Devre 2-0 bitti. Hatay ikinci yarısı: Dört oyuncu değişikliğiyle 4-4-2’ye dönüldü. Şener stopere, Linnes sağ beke, Ömer sol beke geçti. Babel sağ açıkta, Halil’se Falcao’nun partneri olarak ileri uçta oynadı. Bu devreyi de 1-0 kaybetti G.Saray...

Elbette sakatlık ve cezaların da etkisi var ama bir büyük takımın Nisan’da ideal formasyonunun olmaması, planının her devre değişmesi ve hemen her devreyi kaybetmesi doğal değil. Dün Boupendza ve Selim gibi iki eksiği olan Ömer Erdoğan’ın net bir planı vardı mesela. Bilmem dikkat ettiniz mi, ilk yarı boyunca baskıya üç oyuncuyla geldiler. Sol açık Kamara, özellikle orta çizgide bekledi. Böylece Muslera’yı Şener-Arda kanadına oynamaya mahkum ettiler. Altı aydır önde baskı yapan her takıma karşı sıkıntı yaşayan G.Saray, dün sadece 3 kişiyle prese gelen Hatay’ın dahi tuzağına düştü kısacası.

11 GARANTiSi Mi VAR?

G.Saray’ın oturmuş bir planı taktiği yok. Ağır ve kısa adımlarla nefes nefese bir futbol oynayan Arda bile şaşırıyordur herhalde kendini 11’de gördüğünde! Gedson’un kontratında acaba ilk 11 garantisi mi var? Ozornwafor’un stoper performansı Gedson ve Şener’den de mi geride? G.Saray’ı uzun zamandır bu kadar çaresiz görmemiştim doğrusu.

İLKER YASİN: BU GİDİŞ GİDİŞ DEĞİLDİR

Ülkemizde vaka sayıları artarken biz 59 öncesi kazanımların peşindeyiz.

COViD zirve yaptı. Dün ülkemizde 44.756 vaka, 156 can kaybı vardı. Kimsenin umurunda değil sanki. Fransa 1 ay tam kapandı. Almanya kapanmak üzere. Milli Takım’ın kampları erkek, kadın futbol, voleybol, basketbol fark etmez Covid-19 vakalarıyla dolu. Bizim derdimiz ise bambaşka. Biri evinde 22, diğeri 14 puan kaybetmiş ve şampiyonluk hesapları şaşmış iki güzide takımımız 1959’dan önceki birinciliklerini deftere yazdırıp yazdırmama hesabına düştü. Değil bugünü yarını, geleceğin başarılarını bulmak yerine 62 yıl öncesinin kazanılmış ödüllerine kafayı takmış takımlar, medya ve tüm ülke. Covid-19 neymiş ki...

BiLDiĞiMiZ G.SARAY YOKTU

G.Saray’da 6 as oyuncu yok ama kulübede Babel, Falcao, Linnes, iki Emreler, Akbaba ve Taşdemir var. Terim takımın kazanma ruhunu ayakta tutacak heyecanı yaratan yarıştan kopmamak için çarpışan bir kadroyu her zaman oluşturan bir teknik direktördü. Ama dün o bildiğimiz G.Saray’dan eser yoktu sahada. Marcao ve Luyindama’nın yokluğunda Fernandes’ten stoper yaratmak işe yaramadı. Fernandes partneri Donk’u da bozdu. Yorgun Ömer ve kankası Belhanda’nın gidişiyle konsantrasyonu bozulan Feghouli ve veteran konumuna gelmiş Arda ile orta saha da düşünce gol ümidi Muhammed’e ilk yarı tek pas geldi. Bu, G.Saray’ın ilk 45 dakikada kaleye attığı tek şuttu.

KOLAY GOLLER...

Hatay, Diouf ve Riberio’un kolay golleriyle -ki kolaydan kastım G.Saray’ın yememesi gereken goller olmasıydı- ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Falcao, Babel, Halil ve Linnes’in girişiyle biraz toparlanıp gol aramaya başlayan G.Saray Falcao ile üç net pozisyonu değerlendiremeyince Diouf varlığı hiç belli olmayan G.Saray savunmasında Etebo’dan aldığı topla maçı bitiren üçüncü golü attı.

PSiKOLOJiK ÇÖKÜNTÜ VAR

Üst üste gelen A.Gücü, Rize Hatay yenilgileri ve evinde Sivas beraberliği ile 11 puan kaybeden G.Saray nasıl şampiyonluk yarışında olacak? Terim bir değişim yaratacaksa bunu bu saatte nasıl yönetecek? Aslında G:Saray galibiyet serisi yakaladığı dönemlerde de tatmin edici futboldan uzak ama üç puana gitmekte mahirdi. Resim şimdi bütün çıplaklığı ile ortada. Son haftalarda kaybedilen puanlar bu arada kazanılan Kayseri maçı da dahil olmak üzere oynanan bu futbol Galatasaray’ı zirveye götürmez.

Değişim şart ama gündelik düzeyde futbolcular genelde alışkanlıklarına bağlıdır. Yorgun Ömer, var-yok Onyekuru, konsantrasyonu düşen Feghouli, kenarda buruk Babel ve Falcao ile bir psikolojik çöküntü var takımda.

FUTBOL OYNAMADIĞINA EMiNiM

Dün geceki sonuçtan kendisi sorumlu hissedecek kişiler tribündeki Fatih Terim ve saha kenarında manken şıklığındaki Ömer Erdoğan’dır. Boupendza’nın yokluğunda alınan bu skor Hatay için büyük başarıdır. Ünlü İngiliz futbol adamlarından biri “Bu hakemler oyun kurallarını biliyor ama futboldan hiç mi hiç anlamıyor” der. Abdulkadir Bitigen babasının göstermiş olduğu performansın üstünde değil ama komitede hep revaçta. Nedenini ben biliyorum ama Bitigen’in futbol oynamadığına da eminim.

Bu gidiş, Covid belasında da, takımların 59 öncesi hesabında da, Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluk performansında da doğru gidiş değildir.

