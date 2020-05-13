28 yaşındaki sumo güreşçisi Corona virüsünden öldü!

Japonya Sumo Birliğinden yapılan açıklamada, başkent Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.



2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi'ye nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.



Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.





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