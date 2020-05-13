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GeriDiğer 28 yaşındaki sumo güreşçisi Corona virüsünden öldü!
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Haber Giriş: 13.05.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

28 yaşındaki sumo güreşçisi Corona virüsünden öldü!

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28 yaşındaki sumo güreşçisi Corona virüsünden öldü!
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Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldü.

Japonya Sumo Birliğinden yapılan açıklamada, başkent Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi'ye nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.

Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.

28 yaşındaki sumo güreşçisi Corona virüsünden öldü

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