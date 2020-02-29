28 Şubat Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 24. hafta puan tablosu ve fikstürü
Süper Lig'in 24. hafta ilk maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti. 2-1 biten maçın ardından siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı ve puan tablosunda 5. sıraya yerleşti. Kendi evinde yenilgiye uğrayan Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla kaldı. Peki, maçın ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 28 Şubat Süper Lig güncel tablosu ve 24. hafta Süper Lig haftanın kalan maçları.
23. hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş, 24. hafta ilk maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İki takımın da sıralamasını değiştiren karşılaşmada siyah beyazlılar zirve takibini sürdürerek mevcut puanını 40'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından gözler Süper Lig puan tablosuna çevrildi. İşte, 28 Şubat Süper Lig güncel puan tablosu ve Süper Lig 24. hafta fikstürü.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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