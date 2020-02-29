28 Şubat Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 24. hafta puan tablosu ve fikstürü

23. hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş, 24. hafta ilk maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İki takımın da sıralamasını değiştiren karşılaşmada siyah beyazlılar zirve takibini sürdürerek mevcut puanını 40'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından gözler Süper Lig puan tablosuna çevrildi. İşte, 28 Şubat Süper Lig güncel puan tablosu ve Süper Lig 24. hafta fikstürü.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU





HAFTANIN KALAN MAÇLARI

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük