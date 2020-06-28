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Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
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Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Yunanistan Süper Ligi, Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, hafta içi her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

12:00 GK1 Ulsan Hora-I - Jeonbuk
13:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - Sangju Sangmu Phoenix
15:00 İS1 Levante - Real Betis
16:30 AL2 Arminia Bielefeld - Heidenheim
16:30 AL2 Dynamo Dresden - Osnabruck
16:30 RSP FC Ural - FC Tambov
16:30 AL2 Greuther Furth - Karlsruhe
16:30 AL2 Hamburg - Sandhausen
16:30 AL2 Hannover 96 - Bochum
16:30 AL2 Holstein Kiel - Nürnberg
16:30 AL2 Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue
16:30 AL2 Stuttgart - Darmstadt 98
16:30 AL2 Wehen Wiesbaden - Saint Pauli
18:00 İS1 Villarreal - Valencia
20:30 İS1 Granada - Eibar
21:30 YUSŞ AEK Athens - Olympiacos
23:00 PO1 Boavista - Santa Clara
23:00 İS1 Espanyol - Real Madrid

Barcelona, Sevilla'dan sonra Celta Vigo deplasmanında da puan kaybetti. Gözler Real Madrid'in üzerinde!

Lig sonuncusu Espanyol'u yenerlerse zirvede 2 puanlık bir avantaj elde edecekler...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Avrupa Ligine katılım için kıyasıya bir maç Villarrealin Valenciaya karşı iddaa oranı...
Avrupa Ligi'ne katılım için kıyasıya bir maç! Villarreal'in Valencia'ya karşı iddaa oranı...

Almanya 2. Bundesliga'da 2019-20 sezonunu bitiriyoruz!

Bielefeld'in ardından Bundesliga'ya çıkacak 2. takım hangisi olacak? Stuttgart mı, Heidenheim mı...

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Boavista, Santa Clara'yı ağırlayacak...

Hafta sonu geldiğinde Yunanistan Süper Ligi, Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Hafta içi her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin... 

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...

28.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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