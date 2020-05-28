28.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

16:00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Sadkov, Andrey

16:00 LP Petrov, Vladimir - Pinkovskii, Pavel

16:00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik

16:30 LP Andreev, Danila - Frolov, Alexander

16:30 LP Meteleshko, Igor - Babkin, Andrey

16:30 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander

17:00 LP Babkin, Andrey - Sadkov, Andrey

17:00 LP Frolov, Alexander - Pinkovskii, Pavel

17:00 LP Gribkov, Alexander - Ivanov Stanislavovic, Vik

17:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Meteleshko, Igor

17:30 LP Petrov, Vladimir - Andreev, Danila

17:30 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey

21:30 AL2 Stuttgart - Hamburg

Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Üçü de son maçlarında puan kaybı yaşadı!

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Son olarak Türk Derbisi'nde gülen taraf Kaan Ayhan ve Kenan Karaman olmuştu...

Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

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