27.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir

17:00 LP Safonov, Vladimir - Troyanov, Yaroslav

17:30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor

17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey

17:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis

19:00 LP Novikov, Ilya - Kuzmin, Sergey

19:00 LP Pinkovskii, Pavel - Pronkin, Maxim

19:30 AL2 Bochum - Holstein Kiel

19:30 AL2 Hannover 96 - Karlsruhe

19:30 AL1 Leipzig - Hertha Berlin

19:30 LP Petrov, Vladimir - Andreev, Danila

19:30 AL2 Saint Pauli - Heidenheim

19:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Ivanov, Valery

19:30 LP Zhulyabin, Vladimir - Ramenskiy, Igor

20:00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir

20:00 LP Pronkin, Maxim - Petrov, Vladimir

20:30 LP Ivanov, Valery - Pavlenko, Roman

21:30 AL1 Augsburg - Paderborn

21:30 AL1 F. Düsseldorf - Schalke 04

21:30 AL1 Hoffenheim - Köln

21:30 LP Kuzmin, Sergey - Ramenskiy, Igor

21:30 LP Pronkin, Maxim - Andreev, Danila

21:30 AL1 Union Berlin - Mainz

Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor...

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...