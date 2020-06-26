26.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 GK1 Gwangju FC - Pohang Steelers

15:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis

15:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly

15:30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey

16:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Ivanov Stanislavovic, Vik

16:00 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor

16:30 LP Arutiunyan, Artem - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik

17:30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey

18:00 RSP Akhmat Grozny - Sochi

20:30 RSP Zenit - Krylia Sovetov

21:15 PO1 Belenenses - Sporting Lizbon

23:00 İS1 Sevilla - Real Valladolid

Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, son haftaların formda takımı Sevilla'ya konuk olacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Belenenses, Sporting Lizbon'u ağırlayacak...

Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

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