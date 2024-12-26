×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

24Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal'a emanet

Güncelleme Tarihi:

#24Erzincanspor#Gökhan Ünal#Sporanasayfa
24Erzincanspor yeniden Gökhan Ünala emanet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 16:20

24 Erzincanspor'da göreve gelen yeni yönetim, sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Gökhan Ünal ile yeniden anlaştı.

Haberin Devamı

Anagold 24 Erzincanspor'da göreve gelen yeni yönetim, sözleşmesi feshedilen Teknik Direktör Gökhan Ünal ile Erzincanspor Sosyal Tesisleri'nde yeniden sözleşme imzaladı.

Gökhan Ünal, yaptığı basın açıklamasında “Erzincanspor'dan hiç gitmek istemiyordum. Ama şartlar bunu gerektirdi. Ben ne Erzincanspor'dan ne de Erzincan halkından büyük değilim. Ben burayı çok seviyorum. Burada yarım kalan bir işim var. Ben burada bir şeyler yapabileceğime inandığım için tekrar geldim. Önceki röportajımda yanlış anlaşıldıysam, Erzincan halkından, Valimiz Hamza Aydoğdu'dan ve belediye başkanından özür dilerim. Giden oyuncularımız var ve geri gelmek için niyetliler. Gidenler gelirse kapımız açık, gelmezlerse biz içeridekilerle hedefimize ilerleyeceğiz. Yarım kalan işimi tamamlayacağım. İnşallah Erzincanspor ikinci yarı daha farklı olacak” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#24Erzincanspor#Gökhan Ünal#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!