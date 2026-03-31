24 yıllık hasret bitsin artık bu gece!

#A Milli Erkek Futbol Takımı#Türkiye#Kosova
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 07:00

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşılaşacak. Kazanan takımın Dünya Kupası bileti alacağı kader müsabakası, TV8 ve EXXEN’den yayınlanacak. Milli takımımız, son olarak 2002 yılında katıldığı ve 3. olduğu Dünya Kupası’na yeniden katılarak 24 yıllık hasretine son vermeyi hedefliyor

Ve büyük gün sonunda geldi... Tüm Türkiye, A Milli Futbol Takımımızın Kosova ile deplasmanda oynayacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçına kilitlendi.

Başkent Priştine’deki Fadıl Vokrri Stadı’nda oynanacak tarihi karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. TV8 ve EXXEN’den naklen yayınlanacak maçta, sakatlığı süren Merih Demiral’ın oynaması beklenmiyor. Ev sahibi Kosova’da ise eksik bulunmuyor.

ROMANYA’YI 1-0 YENMİŞTiK

Kazanan takımın Dünya Kupası bileti alacağı maçın normal süresi berabere biterse uzatmalara geçilecek; burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları yapılacak. Play-off yarı finalinde milli takımımız, Romanya’yı İstanbul’da 1-0 yenerken, Kosova da deplasmanda Slovakya’yı 4-3 mağlup etti. Ay yıldızlı ekibimiz, son olarak 2002 yılında katıldığı ve 3. olduğu Dünya Kupası’na yeniden katılarak 24 yıllık hasrete son vermeyi hedefliyor.

2008 yılında bağımsızlığını kazanan Kosova ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele etmeyi hedefliyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Muhtemel 11'ler;

Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbeceaj, Muslija, Asllani, Vedat.

Türkiye: Uğurcan, Zeki (Mert), Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Barış Alper, Hakan, Arda, Kenan, Kerem.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA BUGÜN 3 FİNAL DAHA VAR

21.45 BOSNA HERSEK-İTALYA
21.45 İSVEÇ-POLONYA
21.45 ÇEKYA-DANİMARKA

