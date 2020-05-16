24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturdu! 8 bin 541 TL kazandı...

Bu bir ilandır

3 günde 29 kazanan iddaa kuponu sığdıran "neo8507" bizleri hayrete düşürmüştü.

2-3 maçlık tenis kuponlarıyla harikalar yaratmıştı.

O kuponların hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

24 SAAT İÇİNDE 17 İDDAA KUPONU TUTTURDU! 8 BİN 541 TL KAZANDI...

Şimdi sıkı durun! 3 günde 29 kupon ne ki?

Misli Cafe'nin son harikası "vedat76 çaresiz" 24 saat içinde tam 17 iddaa kuponu tutturdu!

Ve bu 17 kupondan toplam 8 bin 541 TL kazandı... Hem de masa tenisi kuponlarıyla!

Kazanmaya sabahın ilk ışıklarıyla başladı!

Canlı iddaa'da da başarılı olduğunu gösterdi, 24 saatlik sürece noktayı koydu!





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!