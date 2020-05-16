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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturdu! 8 bin 541 TL kazandı...
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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturdu! 8 bin 541 TL kazandı...

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24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturdu! 8 bin 541 TL kazandı...
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İmkansızı başardı, önceki rekorları tarihe gömdü! Misli Cafe'de 24 saat içinde tam 17 iddaa kuponu tutturdu ve 8 bin 55417 TL kazanmayı başardı!

Bu bir ilandır

3 günde 29 kazanan iddaa kuponu sığdıran "neo8507" bizleri hayrete düşürmüştü.

2-3 maçlık tenis kuponlarıyla harikalar yaratmıştı.

O kuponların hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

3 günde 29 iddaa kuponu ile şov yaptı
3 günde 29 iddaa kuponu ile şov yaptı!

24 SAAT İÇİNDE 17 İDDAA KUPONU TUTTURDU! 8 BİN 541 TL KAZANDI...

Şimdi sıkı durun! 3 günde 29 kupon ne ki?

Misli Cafe'nin son harikası "vedat76 çaresiz" 24 saat içinde tam 17 iddaa kuponu tutturdu!

Ve bu 17 kupondan toplam 8 bin 541 TL kazandı... Hem de masa tenisi kuponlarıyla!

Kazanmaya sabahın ilk ışıklarıyla başladı!

24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturdu 8 bin 541 TL kazandı...

Canlı iddaa'da da başarılı olduğunu gösterdi, 24 saatlik sürece noktayı koydu!

24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturdu 8 bin 541 TL kazandı...

 

24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturdu 8 bin 541 TL kazandı...

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