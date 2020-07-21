Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce tescil ettiği 2. Lig ve 3. Lig’de Play-Off karşılaşmalarının oynanacağını belirtmişti. Play-Off maç programı ise belli oldu. Karşılaşmalar 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak ve TFF 1. Lig ile, TFF 2. Lig’e yükselecek olan takımlar belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, karşılaşmalarda alınacak olan sağlık önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Seyahat ve konaklama dahil Play-Off maçları için alınan önlemler Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayımlandı.

24 Erzincanspor Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

24 Erzincanspor Artvin Hopaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Erzincanlılar play- off maçını dev ekrandan takip edecek

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan halkını 24Erzincanspor’a destek olmak için Cumhuriyet Meydanında kurulacak dev ekranda maçı izlemeye davet etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun yaptığı açıklamada; “Canını dişine takarak can Erzincan’ımızı 3. Lig 1. Grupta temsil eden 24 Erzincanspor’un 21 Temmuz Salı günü başlayacak olan play-off maçlarında başarılar diliyorum. 25 Temmuz akşamı bir sonraki durağımız 2. Lige coşkuyla çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum. 21 Temmuz Salı günü saat 20.00’de oynanacak olan Artvin Hopaspor maçını Erzincan Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanında kuracağımız dev ekranda vatandaşlarımızın seyrine sunacağız. 24 Erzincanspor için kenetlenen tüm halkımızı hep birlikte maçı izlemeye davet ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim takımımız için mesafemizi koruyarak da kenetlenebiliriz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.