MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri24 Erzincanspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
GeriFutbol 24 Erzincanspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

24 Erzincanspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
24 Erzincanspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı bugün oynanan tek maçla başladı.

Beyaz Grup 20. hafta ilk maçında Anagold 24 Erzincanspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele, ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Anagold 24 Erzincanspor puanını 37'ye, Amed Sportif Faaliyetler de 29'a yükseltti.

 

24 Erzincanspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle