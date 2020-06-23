23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan

15:00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie

15:30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey

16:00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry

16:00 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir

17:00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik

17:30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey

19:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Lavrinenko, Dmitry

19:00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir

20:30 İS1 Levante - Atletico Madrid

20:30 İS1 Real Valladolid - Getafe

21:00 PO1 Vitoria Setubal - Rio Ave

23:00 İS1 Barcelona - Athletic Bilbao

Enes Ünal'lı Real Valladolid, Şampiyonlar Ligi'ni zorlayan Getafe'ye konuk olacak. Aynı amaç için hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid ise, Levante deplasmanında...

Sevilla ile golsüz berabere kalıp liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Rio Ave, Vitoria Setubal'a konuk olacak...

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