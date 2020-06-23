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Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları
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Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan
15:00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie
15:30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey
16:00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry
16:00 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir
17:00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
17:30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey
19:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Lavrinenko, Dmitry
19:00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir
20:30 İS1 Levante - Atletico Madrid
20:30 İS1 Real Valladolid - Getafe
21:00 PO1 Vitoria Setubal - Rio Ave
23:00 İS1 Barcelona - Athletic Bilbao

Enes Ünal'lı Real Valladolid, Şampiyonlar Ligi'ni zorlayan Getafe'ye konuk olacak. Aynı amaç için hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid ise, Levante deplasmanında...

Sevilla ile golsüz berabere kalıp liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Atletico Madrid, Devler Ligi aşkına Levante karşısında galibiyetlerine iddaada...
Atletico Madrid, Devler Ligi aşkına! Levante karşısında galibiyetlerine iddaa'da...
Real Madride liderliği kaptıran Barcelona, Bilbao karşısında Galibiyetlerine iddaada...
Real Madrid'e liderliği kaptıran Barcelona, Bilbao karşısında! Galibiyetlerine iddaa'da...

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Rio Ave, Vitoria Setubal'a konuk olacak...

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin... 

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen buradan katıl...

23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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