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21 Kasım'daki maç yarıda kalmıştı, Lyon-Marsilya maçı öncesi tam 14 eksik! Banko iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Fransa Ligue 1
21 Kasımdaki maç yarıda kalmıştı, Lyon-Marsilya maçı öncesi tam 14 eksik Banko iddaa...

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, birçok önemli isminden faydalanamayacak olan Lyon'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

LYON

Son 6 lig maçında yenilgisi olmayan, son 2'sini kazanan ve UEFA Avrupa Ligi grubundan lider çıkan Lyon'da; Marsilya ile oynayacağı erteleme maçı öncesi birçok eksik var!

Karl Toko Ekambi (Kamerun) ve Lucas Paqueta (Brezilya) ülkelerinin milli takımlarında...

Damien Da Silva ve Tino Kadewere cezalı; Jason Denayer, Jeff Reine-Adelaide ve Houssem Aouar sakat.

Emerson'un koronavirüs karantinası sona erdi maç kadrosuna alındı, Moussa Dembele son testlerde pozitif çıktı zorlu maçta forma giyemeyecek.

Bruno Guimaraes yaklaşık 35 milyon sterlin karşılığında Newcastle yolcusu oldu, Islam Slimani de takımdan ayrılması gündemde olduğu için kadro dışı bırakıldı.

Lyon'un hücum hattında net bir "9 numara" olmayacak. Xherdan Shaqiri'nin yanında Rayan Cherki (18), Madyan Sounni (19) ve Bradley Barcola (19) forma bekliyor...

MARSİLYA

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Son 5 lig maçında 11 puan toplayan; Fransa Kupası'nda önce Chauvigny, ardından da Montpellier engellerini geçen Marsilya'da Cengiz Ünder belirsizliği söz konusu!

120 dakika sonunda penaltılara kadar giden Montpellier maçında son ana kadar sahada kalan milli futbolcumuz, tedbir amaçlı son antrenmanda yüklenme yapmadı. Lyon'a karşı maç kadrosunda olacak ancak ilk 11'de olup olmayacağı şüpheli...

Son 4 resmi maçı kaçıran Konrad de la Fuente'nin bir kez daha oynaması beklenmiyor.

Pape Gueye ile Bamba Dieng, Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor; Gerson ise Brezilya Milli Takımı'nda.

21 Kasım 2021'deki maç Dimitri Payet'nin kafasına atılan su şişesi nedeniyle 5. dakikada yarıda kalmıştı. Takımlarda o zamandan bu zamana birçok değişiklik oldu, mücadele ilk düdükten yeniden başlayacak. Stadyumda seyirci olmayacak.

21 Kasımdaki maç yarıda kalmıştı, Lyon-Marsilya maçı öncesi tam 14 eksik Banko iddaa...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lyon'un ligde oynadığı son 5 maç "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 6 gol)

- Marsilya'nın ligde oynadığı son 12 maçın 11'i 2.5 ALT bitti. (12 maç - 17 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "MSX" oldu!

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%30'luk kesim zorlu maçta Lyon ile Marsilya'nın yenişemeyeceğini düşünüyor ve beraberliği ön planda tutuyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

21 Kasımdaki maç yarıda kalmıştı, Lyon-Marsilya maçı öncesi tam 14 eksik Banko iddaa...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Marsilya'daki ilk anları...

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#Misli.Com#İddaa#Fransa Ligue 1

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