2034 Dünya Kupası tarihin en çılgın turnuvası olacak

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FIFA Başkanı Gianni İnfantino’nun son yıllarda Suudi Arabistan’a yaptığı sık ziyaretler sonrası kupanın 2022 Katar’ın ardından yeniden Ortadoğu’ya gideceği yönündeki iddialar kuvvetlenmişti. Kupanın 100. yılı olan 2030; İspanya, Portekiz ve Fas’ın ev sahipliğine verildi. FIFA’nın son kongresindeki en ilginç detay 2030 ve 2034 Dünya kupaları için yapılan oylamaların tek bir oylamada birleştirilmesiydi. Bu herhangi bir üye ülkenin bir teklife karşı çıkıp diğerini desteklemesini imkansız hale getirdi. Ve Suudi Arabistan şaşırtıcı bir şekilde FIFA’nın teklif değerlendirme ekibi tarafından tarihin en yüksek puanını alarak 2034’ün ev sahipliğini aldı.

TURNUVA iÇiN iDEAL ZAMAN OCAK

FIFA’nın değerlendirme raporunda, Suudi Arabistan’ın teklifi için, “İklim koşullarından futbol programına; yerel ve küresel olarak diğer spor ve kültürel etkinliklere kadar bir dizi husus hesaba katılacak” ifadelerine yer veriliyor. Raporda ayrıca, “Suudi Arabistan’daki sıcaklıklar ekim ve nisan ayları arasında en ılıman dönemde, mayıs ve eylül ayları arasında gündüz 40 dereceyi aşabilir” deniyor.

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Ancak, turnuvanın zaman çizelgesini belirlerken dinî olayları da göz önünde bulundurmak gerekecek. Ülkedeki hava sıcaklıkları göz önüne alındığında, turnuvanın 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2022 Katar’dan sonra bir kez daha kışa denk geleceğini söylemek mümkün. 2034’te 11 Kasım ile 10 Aralık arasında gerçekleşmesi planlanan Noel, Yeni Yıl, Ramazan ve Hac ziyaretleri göz önüne alındığında turnuva için en ideal zaman ocak ayı gibi görünüyor.

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BiR TEK NORVEÇ KARŞI ÇIKTI

İnsan hakları aktivistlerinin Dünya Kupası için yaptırılacak tesislerin inşaatında göçmen işçilerin öleceğine dair uyarılarına rağmen Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapmaya uygunluğu hakkında Norveç hariç hiçbir federasyondan bir yorum gelmedi. Norveç Futbol Federasyonu, FIFA’ya bir mektupta, sürece yönelik resmi eleştirisini sundu ve bu eleştirinin kongre tutanaklarına resmi olarak kaydedilmesini istedi. Norveç Futbol Federasyonu’nun kadın başkanı Lise Klaveness, oylamadan bir gün önce yaptığı açıklamada, “Bu oylama 2030 ve 2034 Dünya Kupaları’nı kimin alacağıyla ilgili değil; buna çoktan karar verildi” ifadelerini kullandı.

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1 MiLYAR DOLARLIK STAT YAPACAKLAR

Turnuvaya 10 yıl uzakta olsa da, Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası için çalışmalara çoktan başladı bile. Maçları başkent Riyad, Cidde, El Huber ve Abha kentlerinde oynatmayı planlayan Suudiler, 11 yeni stat yapacak. Bu statların 8’i Riyad’da inşa edilecek; açılış ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Kral Bin Selman Stadı tam 1 milyar dolara mal olacak.

BENZERSiZ PROJELER

Manchester United Kulübü’nün mimarları tarafından tasarlanan stat, hareket eden modüler küplerden oluşacak. Riyad’ın eteklerinde yaklaşık 200 metre yükseklikteki bir uçuruma inşa edilecek stat şehre tepeden hakimiyetiyle de dikkat çekecek.

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Ülkenin kuzeybatısında inşası devam eden yepyeni bir şehir olan Neom’da ise geleceğin projeleri yer alacak. 46 bin kişilik Neom Stadyumu’na sadece yüksek hızlı asansörler ve sürücüsüz araçlarla erişim sağlanacak. Oyuncular bir otobüsle stada gitmek yerine otel odalarından çıkıp asansöre yönelecek ve yerden 350 metre yükseklikte olan daha yüksek bir seviyedeki soyunma odasına çıkacaklar. Pek çok şey kulağa çılgınca geliyor. Bakalım Suudi Arabistan 10 yıl sonra bugüne dek olmamışı gerçekleştirebilecek mi?