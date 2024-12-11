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2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri açıklandı!

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#Dünya Kupası#FIFA#Suudi Arabistan
2030 ve 2034 Dünya Kupasının ev sahipleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 19:31

FIFA, 2030 Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da yapılacak.

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FIFA, 2030 ile 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın çevrimiçi gerçekleştirilen olağanüstü kongresine, başkan Gianni Infantino ile üye federasyonların temsilcileri katıldı.

Gianni Infantino, kongrede 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz'in, 2034 Dünya Kupası'na ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Ayrıca Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla 2030 Dünya Kupası'ndaki 3 maçın Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacağı kaydedildi.

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#Dünya Kupası#FIFA#Suudi Arabistan

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