×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maskotları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#FIFA#ABD
2026 FIFA Dünya Kupasının maskotları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 20:30

FIFA; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını açıkladı.

Haberin Devamı

FIFA, yaptığı açıklamada maskot olarak Kanada'yı Geyik Maple (Maple the Moose), Meksika'yı Jaguar Zayu (Zayu the Jaguar), ABD'yi ise Kel Kartal Clutch'ın (Clutch the Bald Eagle) temsil edeceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, seçilen maskotların Dünya Kupası gibi neşe, enerji ve birliktelik ruhuyla dolu olduğunu belirterek "Üç maskot, bu çığır açan turnuva için yarattığımız inanılmaz ve eğlenceli atmosferin merkezinde yer alıyor. Kuzey Amerika ve dünya çapında kalpleri fethedecek ve kutlamalara yol açacaklar." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGalatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Osimhen müjdesiGalatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Osimhen müjdesi!Haberi görüntüle

Seçilen maskotların ev sahibi ülkelerin canlı kültürünü, mirasını ve ruhunu yansıttığını vurgulayan Infantino "Onları şimdiden çocuk formalarında, futbol efsaneleriyle el çakarken ve bu turnuvada bir ilk olarak dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı video oyunlarında başrol oynarken hayal edebiliyorum." dedi.

Haberin Devamı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla organize edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#FIFA#ABD

BAKMADAN GEÇME!