×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#2026 FIFA Dünya Kupası#Devre Arası Şov#ABD
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 17:39

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda dair gelişmeyi Infantino açıkladı.

Haberin Devamı

FIFA Başkanı Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu.

Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#2026 FIFA Dünya Kupası#Devre Arası Şov#ABD

BAKMADAN GEÇME!