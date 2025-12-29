×
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep!

#2026 Dünya Kupası#FIFA#Bilet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 20:38

FIFA, 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 11 Aralık'ta başlayan satışlarda 200'den fazla ülkeden bilet talebinde bulunulduğu ve doğrulanmış kredi kartı verilerine göre 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, bilet başvurularının 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3,4 katı olduğu aktarıldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

