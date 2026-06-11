2026 FIFA Dünya Kupası açılışında görsel şölen!

Haberin Devamı

Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) karşılaşmanın başlamasından 2 saat önce gerçekleştirilen törende görsel şölen sunuldu.

Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı.

Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

- Meksika tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbolseverlere açan Meksika, organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.

Kuzey Amerika ülkesi, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da sahneye çıkarak üç turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke olarak adını yazdırdı.

Haberin Devamı

Meksika-Güney Afrika müsabakasıyla tüm kupaların açılış maçı Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanmış oldu. Bu anlamda stadyum da şehirle birlikte üç kez açılışın yapıldığı stadyum olarak tarihe geçti.

- Dünya Kupası marşı ilk kez seslendirildi

Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan DNA'yı ilk kez maç öncesinde seslendirdi.

Meksikalı aktris Salma Hayek'in turnuvanın "resmi hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş için FIFA, yeni eserin Dünya Kupası ruhunu yansıttığını belirterek, dayanıklılık, birlik, hırs ve aidiyet vurgusu yaptı.

Marşın söylendiği sırada Dünya Kupası'nda oynayan tüm takımların bayrakları orta sahanın etrafına dizildi.

- Meksikalılar tribünleri doldurdu

Meksikalı taraftarlar, 80 bin 824 kapasiteli Mexico City Stadı'nda boş yer bırakmadı.

Haberin Devamı

Mexico City'de Dünya Kupası başlamasından önce gerçekleştirilen çeşitli protestolar, taraftarları stadyuma ulaşmak için günün erken saatlerinde yollara düşmesine neden oldu. Protestocuların yolları kapatarak stadyuma ulaşımı engelleyeceği yönündeki uyarılar sonrasında Meksikalı taraftarlar günün ilk ışıklarıyla stadyuma ulaşmak için yola çıktı.

- Maradona ve Pele unutulmadı

Daha önce 2 kez Dünya Kupası için kapılarını açan Mexico City Stadyumu'nda futbolun efsaneleri Diego Armando Maradona ve Brezilyalı yıldız Pele de unutulmadı. Pele ve Maradona'nın görüntüleri stadyumdaki ekranlara getirildi.

Haberin Devamı

- Yeni maç önü seremonisi yapıldı

FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında gerçekleştirildi.

Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafına dizildiği seremonide iki ülkenin bayrakları açıldı ve marşları okundu.

Seremonin sona ermesinin ardından iki ülkenin bayraklarında yer alan renklerden sis bombası atıldı. Bu sırada stat üzerinden helikopterle Meksika bayrağı açıldı.