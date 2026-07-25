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Dünya Kupası'na damga vuran fenomen kaleci Vozinha'nın yeni takımı belli oldu!

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#Vozinha#Yeşil Burun Adaları#Colo Colo
Dünya Kupasına damga vuran fenomen kaleci Vozinhanın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 11:14

2026 Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları'nın tarihi başarısında büyük yere sahip olan 40 yaşındaki kaleci Vozinha’nın yeni takımı belli oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla ve sosyal medyadaki yükselişiyle adeta bir fenomen haline gelen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha’nın yeni takımı belli oldu.

TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİNDEYDİ

Dünya Kupası öncesinde Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves'ten ayrılan 40 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, ilk kez turnuvada mücadele eden Yeşil Burun Adaları'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Vozinha, turnuvanın şampiyonu İspanya karşısında kalesini gole kapatarak takımının ilk beraberliği almasına katkı sağladı. Ayrıca son 32 turunda finalist Arjantin'i uzatmalara kadar zorlayan performansıyla da büyük beğeni topladı.

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TAKİPÇİ SAYISI 50 BİNDEN 30 MİLYONA YÜKSELDİ

Vozinha'nın İspanya maçı öncesinde Instagram hesabındaki yaklaşık 50 bin olan takipçi sayısı, turnuva sonrasında yaklaşık 30 milyona yükseldi.

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Dünya Kupasına damga vuran fenomen kaleci Vozinhanın yeni takımı belli oldu

Turnuvadaki etkileyici performansı, FIFA taraftarlarının oylarıyla belirlenen Dünya Kupası rüya takımına seçilmesiyle taçlanan Vozinha, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Serbest statüde bulunan 40 yaşındaki file bekçisi, Şili ekiplerinden Colo Colo ile anlaşma sağladı.

Dünya Kupasına damga vuran fenomen kaleci Vozinhanın yeni takımı belli oldu


SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Colo Colo, "Hoş geldin Vozinha, seni Monumental Stadyumu'nda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

16 haftası geride kalan Şili Premier Ligi'nde 39 puana sahip olan Colo Colo, bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Universidad Catolica'nın 13 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME

ESPN'in haberine göre; Vozinha, Colo Colo ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

40 yaşındaki eldivene kısa süre içinde taraftarlar önünde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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#Vozinha#Yeşil Burun Adaları#Colo Colo

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