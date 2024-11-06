'2026 Dünya Kupası ülkemizi tek yürek yapacak'

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Futbol, milyonları peşinden sürükleyen küresel bir fenomen ve Dünya Kupası ile doruk noktasına ulaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası; Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek ve şimdiye kadarki en geniş çaplı organizasyona imza atılacak. 2027’de de Güney Amerika’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası gerçekleştirilecek. Bu iki dev organizasyonun bir parçası olmak, markalar için dünya çapında milyonlarca insanla güçlü bir bağ kurmak anlamına geliyor.

Pepsico Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı, gazetemize verdiği özel röportajda, Ruffles’ın bu iki dev organizasyona sponsor olmasının perde arkasını ve marka stratejilerini paylaştı. İşte Çankırı’nın sorularımıza verdiği yanıtlar:

VARSA RUFFLES, MAÇA VARIZ

· Ruffles olarak, 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2027 Kadınlar Dünya Kupası gibi iki büyük etkinliğin sponsorluğu stratejinizin bir parçası olarak nasıl şekillendi? Bu iki etkinlik, marka kimliğinizi nasıl yansıtıyor?

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Futbol, dünyanın her köşesinde takip edilen ve milyonlarca insanı bir araya getiren bir spor. FIFA Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası, sadece spor etkinlikleri olmanın ötesinde, küresel bir etkinlik... Ruffles da futbol denince akla ilk gelen markalardan, biz bunu “Varsa Ruffles, Maça Varız” olarak kampanyalarımızda, reklam filmlerimizde anlatıyoruz. Ruffles sponsorluğu, Frito-Lay’in FIFA Dünya Kupası Katar 2022 sırasında “Bölgesel Destekçi” ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023 sırasında “Turnuva Destekçisi” olarak elde ettiği başarının ardından ortaya çıktı.

FUTBOL TUTKUSUNA ORTAK OLDUK

Ruffles, Doritos ve Cheetos gibi ikonik gıda markaları portföyümüzle, sponsorluğu bir sonraki seviyeye taşıdık ve küresel olarak taraftarların futbol tutkusuna ortak olduk. Anlaşma, iki organizasyonu kapsıyor. İlki, şimdiye kadarki en büyük FIFA Dünya Kupası olacak olan, 2026 Dünya Kupası. Üç ülkede düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak. Diğeri de 2027 Kadınlar Dünya Kupası. Bu iki organizasyonda iş birliği yapmak, markamızın küresel platformda tüketicilerle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak.

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RUFFLES, DÜNYA KUPASI’NDA ÖNEMLi ETKiNLiKLERE iMZA ATACAK

· Sponsorluk boyunca Ruffles, ne tür içerikler üretecek? Taraftarlarla nasıl etkileşim kuracaksınız?

Ruffles, taraftarlar için yeni ürünler ve tüketici aktivasyonları başta olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirecek. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası, 2027 Kadınlar Dünya Kupası öncesinde mağaza içi ve dijital promosyonlar aracılığıyla taraftarlarla küresel ölçekte etkileşim kuracak. Ek olarak yiyecek markaları her maçta LED saha panosu gösterimi ve basın toplantısı arka planları aracılığıyla sahada belirgin bir şekilde yer alacak.

BAŞARILI OLACAĞIMIZA iNANCIMIZ TAM

· En büyük dileğimiz 2026’da Türk Milli Takımı’nı da görmek. Dev turnuva için futbolseverlere nasıl bir mesaj vermek isterseniz?

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2026 Dünya Kupası, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ülkemizi bir kez daha tek yürek yapacak önemli bir fırsat. Milli takımımızın geçmişten gelen güçlü futbol mirası ve kaliteli kadromuzla başarıya ulaşacağına olan inancımız tam. Ruffles olarak bizler de bu heyecanın bir parçası olmaktan ve bu coşkulu yolculuğu paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

TÜRKiYE’DEKi ŞAMPiYONLAR LiGi FiNALiNiN EV SAHiPLERiNDEN BiRiYDiK

· Bu ortaklık öncesinde de çok önemli iş birliği ve etkinliklere imza attınız. Öne çıkan diğer projelerinizden de biraz bahsedebilir misiniz?

Ruffles, FIFA ile olan yerleşik mirasına ek olarak, futbol kültürünü tanımlayan büyük girişimlere öncülük ediyor. Ruffles, 2015 yılından beri Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadın Futbol Ligi’nin resmi partnerliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz sene bu partnerliği 2027 yılına kadar uzattık. Geçen sene final maçı İstanbul’da gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ev sahiplerinden biri olmanın gururunu yaşadık. Türkiye’deki futbolseverler için Şampiyonlar Ligi kupasını sergilemek de dahil olmak üzere futbol odağında tüketici deneyimleri gerçekleştirdik.

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‘RUFFLES REPLAY’ PROJESi

Ruffles, futbola verdiği desteği “Ruffles RePlay” projesiyle devam ettiriyor. Markamızın globalde de başlattığı bu projeyle dünyanın dört bir yanında ihtiyaç içindeki topluluklara mutluluk getirmeyi ve onların gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Cips paketlerinin geri dönüşümüyle hayata geçen sürdürülebilir futbol sahaları yaratarak toplulukları bir araya getirmek, gezegenimiz ve insanlık için olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Bunun için küresel düzeyde UEFA Çocuk Vakfı ve streetfootballworld ile bir araya geldik.

‘KIZLAR SAHADA’YA DESTEK

Türkiye’de ise kampanyamızı “Kızlar Sahada” ortaklığı ile yürütüyoruz. Sürdürülebilir sahaları gençlerimizin hizmetine sunarken aynı zamanda ülkemizde kadın futbolunu destekliyoruz. Bu kapsamda deprem bölgesinde, Şanlıurfa’da geçen yıl Ruffles RePlay sahamızı başta kız çocukları olmak üzere tüm Şanlıurfa halkının kullanımına ücretsiz olarak hizmete soktuk.

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RePlay projesinin ikinci senesinde projeye devam eden ve bu sene ilk defa dahil olan tüm kız çocuklarına futbol eğitimlerinin yanısıra hem kendileri hem de ailelerine psikososyal destek imkanı sunuyoruz. Bununla beraber yine aileleriyle birlikte de katılabilecekleri atölye çalışmaları, çevre farkındalığı gibi farklı konularda eğitim sağlıyoruz. Bu sahadan birçok yetenek yetişeceğine inanıyoruz. Projemizin farklı platformlarda takdir gördüğünü görmek de ayrıca çok sevindirici. RePlay ile 2024 Smarties EMEA çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında finalist olduk.