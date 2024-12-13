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2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? 3 ülkede düzenleniyor

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2026 Dünya Kupası nerede oynanacak 3 ülkede düzenleniyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 15:19

Dünya Kupası heyecanı için geri sayım başladı. Yeni jenerasyon oyuncuların sahne alacağı ve dikkatleri üzerine toplayacağı turnuva olan Dünya Kupası, 2026 yılında heyecan dolu mücadeleleri futbolseverlerle buluşturacak. Peki, 2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? İşte, FIFA'nın belirlediği takvim ve turnuvanın oynanacağı ülkeler hakkında detaylı bilgiler

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Dünya Kupası 2026 için açılış ve final maçlarının oynanacağı stadyumlar ve turnuvanın düzenleneceği ülkeler belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası nerede oynanacak? İşte, o detaylar

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

FIFA'dan yapılan açıklamada turnuvanın açılış maçının 11 Haziran'da Mexico City'deki Estadio Azteca'da oynanacağı belirtildi.

MLB'de New York Giants'ın, NFL'de ise New York Jets'in maçlarını oynadığı MetLife Stadyumu ise 2026 Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yapacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri olacak.

Bu üç ülkede maçların oynanacağı şehirler şöyle:

ABD:

New York, Dallas, Miami, Kansas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, San Francisco, Boston

MEKSİKA:

Monterrey, Guadalajara ve Mexico City

KANADA:

Vancouver, Toronto

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FİNAL MAÇA 19 TEMMUZ'DA

Mayıs 2010'da açılan MetLife Stadyumu, 82 bin 500 kişilik kapasiteye sahip.

Stadyum, 2024 Copa America'da biri yarı final olmak üzere 3 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da oynanacak.

Aynı zamanda bu turnuvayla birlikte 1998'ten beri kullanılan 32 takımlı format, yerini 48 takımlı yeni formata bırakacak.

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